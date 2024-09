Médica esclarece quando Virginia e José Leonardo devem receber alta: 'Saudáveis'

Procurada pela CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos também conta como foi realizar o parto do filho caçula de Virginia

Virginia Fonseca (25) deu à luz José Leonardo no último domingo, 8, e desde então, a empresária continua na maternidade em Goiânia, Goiás. Procurada pela CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, que realizou o parto, esclareceu sobre a previsão de alta da apresentadora.

"A alta deve acontecer quando eu e a pediatra, Kennya Gonzaga Moura, em comum acordo tivermos certeza de que ambos estão saudáveis para ir para casa", explica a médica. Enquanto aguarda a liberação, Virginia tem mostrado momentos ao lado do marido , Zé Felipe (26), e das filhas, Maria Alice (3) e Maria Flor (1), e segue trabalhando com as redes sociais.

Fabiana diz que a etapa pré-natal da empresária foi impecável, tendo comparecido a todas as consultas, feito todos os exames e seguido todas as orientações e prescrições médicas. A especialista diz que a família estava tranquila com a chegada do caçula.

"Ela e Zé Felipe estavam ansiosos para ver a carinha do bebê, mas nãos nervosos. Estavam muito tranquilos na sala de parto e curtiram muito cada detalhe. O vovô Leonardo [também] estava presente, curtindo muito com toda a família e amigos que estavam na hora do nascimento."

A médica Fabiana Garcia dos Santos ao lado de Zé Felipe, Leonardo e José Leonardo | Foto: Divulgação

Também procurada, a equipe de Virginia afirmou que a empresária deve deixar o hospital na manhã desta quarta-feira, 11. "Mas, é bom ela ficar de prontidão durante o final da tarde/noite, porque às vezes acaba antecipando de última hora", completa o comunicado compartilhado com a CARAS Brasil.

Filho caçula de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo —que carrega no nome homenagens ao pai e ao avô paterno, o cantor Leonardo (60)— chegou ao mundo às 17h do último domingo, em um hospital de Goiânia, no estado de Goiás, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros.

Na tarde desta segunda-feira, 9, a também influenciadora mostrou como foi o primeiro encontro de suas filhas com o bebê. "Sou rica e nem é sobre dinheiro… Obrigada Deus pela minha família e por tantas bençãos", escreveu ela, na legenda da publicação.

CONFIRA VÍDEO DE VIRGINIA FONSECA AO LADO DA FAMÍLIA: