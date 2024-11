Mavie ganha brinquedoteca na casa dos avós. Veja a decoração

Bruna Biancardi fica encantada ao conhecer a brinquedoteca que seus pais montaram em casa para a neta Mavie. Assista ao vídeo

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, ganhou uma nova brinquedoteca na casa dos avós maternos. A mãe dela compartilhou um vídeo com detalhes do espaço, que foi feito especialmente para a neta.

O espaço foi decorado em tons claros e com várias atividades para Mavie, como uma área suspensa para brincadeiras, uma cozinha de brinquedo, uma piscina de bolinhas e até uma penteadeira.

Bruna ficou encantada ao conhecer o local. "A casa dos avós da Mavie merecia uma brinquedoteca, né? Eu e a Mavie estamos apaixonadas por este cantinho, que com certeza será palco de memórias inesquecíveis e momentos de muita alegria!", disse ela na legenda.

Neymar Jr conta sobre a importância de Mavie em sua vida

Neymar participou do documentário Os Craques do Campeonato Saudita, disponível na Netflix, e relembrou momentos difíceis após lesionar o joelho. "Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse”, disse ele.

O jogador afirmou que neste momento foi muito importante ter pessoas queridas por perto. "Se você não tiver as pessoas que você ama ao seu lado é difícil você voltar depois dessa lesão porque ela mexe com o seu psicológico, mexe com o seu corpo. Eu não tenho mais 20 anos, eu tinha 31. Então, eu sou um cara muito grato por ter muitos amigos, família e filhos por perto que me motivam".

O craque ressaltou a importância da filha Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. "Minha filha tinha acabado de nascer, tinha um mês de vida e foi uma mistura de emoções, eu estava muito feliz e muito contente, e logo me machuco, então você já começa a pensar em um monte de coisas. Mas o bom é que eu pude ficar pertinho dela quase todos os dias, foi bom para mim, me ajudou e foi meu porto seguro naquele momento".

