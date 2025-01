Marido de Isabel Veloso exibe nova foto do filho na UTI: ‘Ano de lutas intensas’

Filho de Isabel Veloso e Lucas Borbas, Arthur nasceu prematuro e o papai celebrou a chegada do filho em texto emocionante sobre a vida

A influencer Isabel Veloso já é mamãe! Na reta final de 2024, ela deu à luzArthur, fruto do casamento com Lucas Borbas, antes do previsto. O bebê nasceu prematuro e está na UTI Neonatal para ficar em observação. Mesmo assim, a família está radiante com a chegada dele. Tanto que o pai coruja fez uma homenagem para a família na virada de ano.

Em um post nas redes sociais nas últimas horas do dia 31 de dezembro, Lucas mostrou uma foto do bebê na incubadora e falou sobre as emoções que viveram nos últimos tempos. "2024 termina com o maior presente que poderíamos receber: a vida. Nosso filho nasceu, e junto com ele, renasceu nossa esperança, nosso propósito e nossa fé. Foi um ano de lutas intensas, de dores que pareciam insuportáveis, mas também foi o ano de lições profundas. Aprendemos que, mesmo em meio à tempestade, a vida encontra um jeito de florescer", disse ele.

E completou: "A chegada dele é mais do que um marco em nossas vidas, é um lembrete de que o amor é a força mais poderosa que existe. Para todos que nos acompanham, deixamos uma mensagem de renovação: Lutem. Acreditem. Persistam. Mesmo quando parecer impossível, a vida sempre pode nos surpreender. Que 2025 traga luz, amor e força para todos. E que possamos seguir juntos, apoiando uns aos outros nessa jornada que nem sempre é fácil, mas que sempre vale a pena".

Ao ver o post do marido, Isabel disse: "O pézinho mais lindo das nossas vidas".

A doença de Isabel Veloso

Vale lembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.

Em conversa com o Gshow, a médica Melina Branco Behne contou que Isabel não está em estado terminal. O caso dela é de cuidados paliativos. Ou seja, ela tem um tumor que não responde aos tratamentos e não tem cura. Então, Isabel recebe cuidados para controlar os sintomas da doença.

"O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia - que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação", disse ela.

Então, a médica ainda explicou os cuidados paliativos de Isabel. "O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática significa que, não tendo mais o tratamento, a cura, para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas. E assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas", afirmou ela, e completou: "A Isabel está em acompanhamento paliativo porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico".

