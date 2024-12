Isabel Veloso faz ensaio fotográfico para eternizar barrigão da gravidez

Isabel Veloso, que está na reta final da gestação, resolveu fazer um ensaio fotográfico temático de Natal para eternizar o momento

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Lucas Borbas, a digital influencer está à espera de Arthur, primeiro filho do casal.

A famosa já está na reta final da gestação. Isabel precisará realizar o parto de forma prematura devido á piora de seu câncer. Ela foi diagnosticada com linfoma de hodgkin no início do ano.

Para eternizar o momento especial, ela decidiu fazer um ensaio fotográfico temático de Natal. Primeiro, ela postou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado do marido, com ambos usando looks na cor vermelha. "Minha família", escreveu ela.

Em seguida, Isabel posou sozinha com um vestido tomara que caia, que ressaltou ainda mais o barrigão. "Você foi meu melhor presente de natal, filho. Ansiosa para conhecer você. Últimas semanas com o barrigão", disse a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Por que o filho de Isabel Veloso vai nascer prematuro?

A influenciadora digital Isabel Veloso aproveitou um tempo livre para responder aos questionamentos de alguns seguidores das redes sociais na quarta-feira, 18. Durante a interação, ela, que está à espera de Arthur, seu primeiro filho com o marido Lucas Borbas, foi questionada sobre o motivo de seu filho nascer prematuro.

"Por que o Arthur vai nascer prematuro?", quis saber a pessoa. "Porque a mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final devido a quimioterapia que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões", respondeu ela, que está chegando em sua 29ª semana de gestação.

Ainda na quarta, Isabel contou que já marcou a data de sua internação para o parto e que o pequeno deve nascer entre 32 e 34 semanas. "A gente já sabe a data que está marcada para me internar, a única questão é que não vou comentar aqui, por enquanto, prefiro esperar tudo acontecer e dar certo para mostrar para vocês", explicou.

Leia também: Isabel Veloso expõe entusiasmo com reta final da gestação