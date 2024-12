Lexa mostra barriguinha de grávida durante passeio em shopping

Usando um vestidinho preto, Lexa exibiu a barriga de quatro meses e chamou a atenção; cantora está grávida de Ricardo Vianna

Nesta segunda-feira, 02, Lexa, que está grávida da sua primeira filha, que se chamará Sofia, desfilou com a barriguinha durante um passeio em um shopping da Zona Oeste do Rio. A gravidez é fruto de sua relação com o ator Ricardo Vianna.

De óculos escuros e vestido preto justo no corpo, ela sorriu ao perceber que era fotografada e posou para o fotógrafo. Ainda aproveitando o calor do Rio de Janeiro, a cantora apostou em uma rasteirinha para completar o look do dia. Confira as fotos:

Ainda nos últimos dias, Lexa ainda não tinha exibido uma barriga tão grande. Na ocasião, a famosa compartilhou que iniciou uma atividade física na gestação e expôs o motivo.

Como Lexa escolheu nome da filha?

Grávida de quatro meses, a cantora Lexa usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores na quarta-feira, 13, e falou sobre a escolha do nome de sua filha. Ela está à espera de uma menina, que será chamada de Sofia, e é fruto de seu relacionamento o ator Ricardo Vianna.

"Escolher o nome foi um desafio. Eu achava os nomes bonitos, mas nenhum me encantava. Por um tempo, eu pensei em Aurora. Mas eu falava assim: 'Aurora é bonito e tal, mas não sei'. Eu queria me apaixonar pelo nome. Quando eu falava Sofia, eu ficava assim: 'Meu Deus, que nome lindo e doce'", disse.

"E eu queria muito um apelido para ela, porque meu nome, Lexa, é um apelido, não é meu nome verdadeiro. E aí eu fiquei 'Soso, Soso'. E o nome dela é lindo. Eu acho lindo esse nome", completou ela, que adicionou que o papai concordou com a escolha. A cantora disse ainda que, caso fosse menino, iria se chamar Noah.

