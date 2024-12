Fabiana Justus comemora recuperação de sua saúde: 'De volta'

Após quase ano de descoberta de leucemia e meses de tratamento com transplante, Fabiana Justus comemora recuperação de sua saúde

A influenciadora digital Fabiana Justus comemorou a recuperação de sua saúde após meses intensos de tratamento contra a leucemia e até transplante de medula. Agora acostumada a fazer atividade física, a herdeira de Roberto Justus celebrou sua melhora.

Nesta segunda-feira, 02, a famosa se fotografou depois de se exercitar e deu muito valor ao momento de sua rotina, lembrando que nos últimos meses precisou ficar isolada, em repouso e não tinha energia para fazer suas coisas.

"Começando o último mês do ano que foi o mais desafiador da minha vida. Tô aqui, descabelada e suada, me dedicando a minha saúde pensando no quanto isso é importante. A saúde! Obrigada Deus por terminar o ano com ela de volta", agradeceu após superar tempos difíceis e estadias no hospital sem seus filhos.

Ainda no último final de semana, a empresária mostrou como faz para ir à piscina sem se colocar em perigo. Por conta do transplante, a famosa terá que ficar cerca de dois anos sem se expor ao sol sem proteção.

Como está Fabiana Justus?

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou na segunda-feira, 25, antes de dormir, uma notícia muito boa sobra sua saúde. Após descobrir em janeiro deste ano que estava com leucemia e passar por uma tratamento nada fácil, com várias internações, e transplante de medula, a famosa celebrou uma nova vitória.

Depois de nos últimos meses lutar contra a doença e passar por vários tratamentos, a herdeira de Roberto Justus revelou que teve um ótimo resultado em seus último exames. Muito contente com a novidade, ela fez questão de contar a vitória para os seguidores.

"Só quero dividir uma notícia muito maravilhosa antes de dormir... Meus exames estão ótimos! Deus, obrigada", escreveu muito grata. "E obrigada vocês também por torcerem tanto e rezarem tanto e me apoiarem tanto!", falou para os internautas que acompanham sua luta.

