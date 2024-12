Zé Vaqueiro surpreende os fãs ao revelar que passou por cirurgia

O que será? O cantor Zé Vaqueiro deixou os fãs surpresos ao compartilhar que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 2; entenda

Nesta segunda-feira, 02, o cantor Zé Vaqueiro deixou os fãs preocupados ao revelar que passou por uma cirurgia recentemente. Mesmo sem revelar qual foi o procedimento, o cantor garantiu que está tudo bem e logo voltará para casa.

Por meio dos stories no Instagram, Zé brincou sobre os efeitos da anestesia. "A anestesia veio forte", escreveu. No vídeo, ele arrancou risadas ao dizer as próximas cirurgias que fará. "A próxima é uma lipo, vou fazer lipo, rinosplastia e ortoplastia, para ficar bem pequenininha a minha orelha", elencou.

"Pessoal, acabei de sair da sala de cirurgia, estou rindo muito dos comentários de vocês, mas está tudo bem, é um procedimento que fiz, mas assim que eu chegar em casa, eu falo o que foi.", prometeu. "Agora eu vou lanchar e já já vou para casa, se Deus quiser", completou o cantor.

Já no feed, o marido de Ingra Soares publicou um registro no quarto do hospital, enquanto vestia um pijama cirúrgico. "Entrar na faca, partiu", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs demonstraram seu apoio ao cantor. "Boa recuperação!", escreveu um seguidor. "Boa sorte zé, Deus abençoe", desejou outro. "Sabedoria é outro nivel,só postou sobre a cirurgia depois de ter feito!", ressaltou mais um.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Vaqueiro (@zevaqueiro)

Zé Vaqueiro presenteia esposa em aniversário

Em outubro deste ano, Ingra Soares celebrou seus 33 anos de vida. E para marcar a data especial, Zé Vaqueiro surpreendeu a esposa com presentes, além de uma declaração emocionante nas redes sociais. No Instagram, o artista compartilhou uma foto ao lado de Ingra, destacando os balões e as flores que escolheu para presenteá-la.

"Feliz aniversário meu amor. Grato a Deus pela sua vida e pela mulher maravilhosa que você é!! Muitos e muitos e muitos anos de vida", declarou o cantor na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e amigos enviaram felicitações à Ingra. "Feliz aniversário para a nossa maravilhosa. Que Deus abençoe sempre", desejou um internauta. "Parabéns, princesa linda", escreveu outro. "Feliz aniversário, Ingra, amo vocês!", declarou mais um.