Viih Tube fala pela primeira vez sobre o filho, Ravi: ‘Melhorando a cada dia’

Viih Tube faz o seu primeiro post nas redes sociais desde a internação do filho caçula, Ravi, e coloca ponto final nas especulações: ‘Parem de falar o que nano sabem'

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre o estado de saúde do filho, Ravi, de menos de um mês de vida, fruto do casamento com Eliezer. O bebê está internado na UTI de um hospital em São Paulo e os médicos ainda não definiram um diagnóstico sobre o que está acontecendo com o bebê. Por isso, os pais pediram respeito e privacidade enquanto cuidam da saúde do menino.

Na manhã desta segunda-feira, 2, Viih Tube rompeu o silêncio para colocar um ponto final nas especulações sobre o estado de saúde do filho. Ela contou que ele está melhorando, mas que os médicos ainda não sabem qual é a doença rara que ele tem.

"Por favor, parem de postar notícias falsas. Eu já estou adoecendo com tudo isso! Tento não ver, mas é muito difícil. Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus. E não preciso de nenhuma explicação além dessa. Ele está melhorando a cada dia, e logo estaremos em casa tenho certeza! Não indica ser uma doença crônica, curou, passou, nunca mais viveremos isso em nome de Jesus!”, afirmou ela.

E completou para desmentir os boatos que surgiram na internet. "Não é nada respiratório, nem nada relacionado ao parto, já descartaram isso logo no começo. Não existe como ter alguma relação. E talvez se tivesse, eu não sei se suportaria de tanta culpa. Então parem de falar o que não sabem! Eu imploro! Ele não fez cateter no coração, ele não fez cirurgias! Portais de notícias e veículos, parem de tentar adivinhas as coisas. Vocês estão me adoecendo ainda mais. Não precisam postar sobre a gente. Quando tudo isso passar, eu mesma venho aqui e alerto as mães dos sinais que o Ravi deu que me fez correr pro hospital. Ele não tem um diagnóstico fechado ainda, as coisas ainda não passaram, ainda estamos vivendo dia após dia na UTI! Mas ele está melhorando e já já vai passar tudo isso. Por favor, peço respeito, espaço para os portais! Se não tem certeza, não poste”.

Por fim, Viih Tube agradeceu pelo carinho dos fãs. "E obrigada, obrigada a todas orações, mensagens positivas, peço do fundo do meu coração que continuem por nós! Está funcionando! Deus está ouvindo cada um de nós. Obrigada, eu nunca saberei como agradecer a tanta gente orando pelo meu filho! Gerar testemunho dói!”.

Eliezer desabafa sobre internação do filho

No último final de semana, o influenciador e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para desabafar e contou que o filho foi diagnosticado com uma doença rara, mas passa bem. "Eu quero agradecer por tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, todas as mensagens. Todo amor e carinho. Muito, muito, muito bonito isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer por esse amor com a gente e com os nossos filhos".

Em seguida, falou sobre a saúde do pequeno. "Eu sei que vocês querem saber notícias do Ravi. Ele está melhorando, ele está bem. Eu acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médicos".

"É uma doença rara para um bebê atermo e grave. Bebê atermo significa um bebê que não é prematuro. Até por isso é difícil e não consigo explicar. Nós estamos cada dia aprendendo um pouco. Mas o importante é que ele está bem. Mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele está bem. Ele está bem. Isso é até espanto para os médicos... Porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores. Mas ele está respondendo bem", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Saiba quanto Viih Tube gastou para montar o quarto do filho caçula, Ravi