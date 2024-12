Ator de “Dawson’s Creek” vende camisetas para pagar tratamento contra o câncer

James Van Der Beek, astro de “Dawson’s Creek” vai destinar o lucro das vendas a ajudar famílias que também estão na mesma situação

O ator James Van Der Beek, que ficou famoso por seus papeis na série “Dawson’s Creek” (1998) e no filme “Marcação Cerrada” (1999), anunciou a venda de camisetas temáticas do filme autografadas por ele para ajudar a pagar pelo tratamento de seu câncer colorretal.

As camisetas de futebol americano foram feitas para celebrar o aniversário de 25 anos de “Marcação Cerrada”, longa no qual ele interpretou um jogador de futebol americano no ensino médio.

Em um post no seu perfil do Instagram, James mostrou as camisetas autografadas e explicou: “100% dos meus lucros líquidos irão para famílias que estão se recuperando do fardo financeiro do câncer (incluindo a minha)”.

O ator revelou estar com câncer colorretal no início do mês de novembro. Na ocasião, ele disse estar otimista com o tratamento. "Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tenho tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família. Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem", contou à revista People.

James é casado com Kimberly Van Der Beek e, juntos, eles têm seis filhos: Olivia, de 14 anos; Joshua, 12; Annabel,10; Emilia, de oito; Gwendolyn, seis; e Jeremiah, que completou dois anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por James Van Der Beek (@vanderjames)

O ator falou mais sobre tratamento em entrevista

Em entrevista com a People, o famoso contou que deu início aos tratamentos, que incluem cirurgia e quimioterapia, assim que soube do diagnóstico."O mais complicado é que há muitas incógnitas com o câncer. Você pensa: 'Como eu conserto isso? Está me curando? Está me machucando? Está funcionando? Isso vai voltar?' Como alguém que gosta de respostas, não saber é uma das coisas mais difíceis", refletiu ele sobre a fase atual de sua vida.

Bastante otimista com sua cura, o artista, que tem recebido todo apoio da família, afirmou que se sente bem. "Estou muito cautelosamente otimista, num lugar de cura. Meus níveis de energia estão ótimos. Quando eu estiver completamente fora de perigo pelo que parece ser um tempo responsável, aviso. Tenho muito pelo que viver", concluiu James Van Der Beek.

