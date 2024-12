Grávida, Maíra Cardi vai ao médico para tirar implante de hormônios

Influenciadora contou que colocou os produtos sem saber que espera um filho de Thiago Nigro; Maíra Cardi anunciou a gravidez nesta segunda, 02

Depois de anunciar que está grávida do marido, Thiago Nigro, a influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi gravou um vídeo para avisar que estava indo ao médico nesta segunda-feira, 02. Segundo ela, antes de saber que espera um bebê, ela havia implantado hormônios.

Maíra contou que o que traz no corpo não faz bem ao bebê que espera e, por causa disso, precisar retirar o curativo com os produtos. Ela não sabe ainda o tempo exato de gestação, mas acredita que sejam 10 dias.

"Toda honra, glória a Deus, esse filho é 100 % Dele. Porque como meu médico disse, era impossível eu ficar grávida do jeito que a minha saúde estava. Liguei para o meu médico, disse que estava grávida e ele disse não tem como. Eu estou grávida de possivelmente 10 dias. Acabei de ficar sabendo e estou contando para vocês. Queria ser honesta com vocês. Claro que os três meses têm riscos, porque eu nem conseguiria ficar grávida, existe um risco, sim, de não segurar... ", revelou.

"Foi no último dia do mês, 30, que a gente ficou sabendo. Quando Thiago recebeu a profecia a gente nem pensava em ficar junto. Ele estava num relacionamento muio ruim. O profeta veio aqui na célula que faço em casa e falou do sexo do bebê e que eu ia engravidar esse mês. Quando meus exames ficaram prontos, eu não estava ovulando, é como se eu estivesse entrando numa menopausa".

A influenciadora continuou: "Estou indo para o médico para fazer outra cirurgia para retirar porque eu tinha colocado um monte de coisa para repor os meus hormônios para daqui a 3 meses avaliar a possibilidade engravidar. Não poderia ter colocado se estivesse grávida. Coração ficou incomodando quando eu coloquei as coisas, fiz exame de sangue e deu positivo".

"Quero contar tudo para vocês. Esse filho é um milagre, é 100% de Deus. Tem um monte de porém e questões da minha saúde. Estou muito feliz e queria cuidar tudo para vocês. Estou correndo para o médico", disse, "Sou uma pessoa normal Apesar de famosa e artista, cada um pensa diferente, to longe de ser perfeita. Quero mostrar que sou o mais normal possível. A internet está ficando cada vez mais de mentira e me preocupo com os meus filhos".

Casada com Thiago Nigro há 1 ano, ela contou detalhes da gestação em suas redes sociais. Maíra já é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto do relacionamento que teve com Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, de 23.