Klara Castanho arranca elogios ao abrir restrospectiva de 2024

A atriz Klara Castanho não escondeu a alegria nas redes sociais ao relembrar tudo o que viveu no ano de 2024: "Ainda não acabou"

Nesta segunda-feira, 02, Klara Castanho usou as redes sociais para celebrar os momentos vividos em 2024. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz refletiu sobre as principais conquistas do ano e não escondeu a gratidão pelas oportunidades.

"Como vou ser triste se esse ano eu lancei mais uma temporada de série que eu amo, participei do Dança dos Famosos, rodei um longa que chega aos cinemas no que ano quem, trabalhei com marcas que amo, lançamos a última temporada de De Volta aos 15, voltei para as novelas e agora estamos no ar de segunda a sábado às 18h em Garota do Momento", escreveu ela na postagem, reunindo diversas fotos especiais.

"E o ano ainda não acabou!!!", completou na legenda.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "Tu é sensacional menina/mulher. Continuarei aqui vendo cada passo dessa trajetória linda que estás construindo, já ansiosa pelos próximos capítulos!", declarou uma seguidora. "Você merece tudo de bom, Klara", ressaltou outra. "Seus olhos voltaram a sorrir, e eu abro um sorriso genuíno todo dia por causa disso. Felicidades menina linda.", desejou mais uma.

Klara Castanho mostrou detalhes de sua festa de aniversário

Em outubro de 2023, a atriz Klara Castanho completou 23 anos de vida e comemorou a data especial com uma festa ao lado de seus familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou alguns cliques da celebração. Nas imagens, a aniversariante surge usando um moletom cinza, enquanto posa sorridente com seu bolo de aniversário personalizado.

Ao abrir o álbum de fotos da festa, Klara aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu ao completar mais um ano de vida. "Obrigada a quem esteve, e a quem desejou. 23. que sorte a minha!", escreveu a atriz na legenda da publicação.