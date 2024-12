Atriz morre ao praticar yoga de frente para o mar. Entenda o acidente fatal

A atriz Kamilla Belyatskaya, de 24 anos, faleceu ao ser arrastada pelo mar enquanto praticava yoga de frente para a imensidão

A atriz russa Kamilla Belyatskaya morreu aos 24 anos ao ser arrastada pelo mar enquanto praticava yoga em uma pedra de frente para a água. Ela não resistiu ao ser atingida por uma onda gigante no Golfo da Tailândia.

Os turistas que estavam na praia registraram quando a jovem foi atingida pela onda e caiu no mar. Ela foi levada pela água e algumas pessoas tentaram entrar no mar para salvá-la, mas sem sucesso.

Kamilla estava na Tailândia com seu namorado e resolveu ir até a pedra de frente para o mar para se exercitar enquanto estava sozinha. Antes de sua morte, ela contou sobre o quanto gostava daquele lugar. “Eu amo muito Samui. Mas este lugar, esta praia rochosa é a melhor coisa que já vi na minha vida. Obrigada, universo, por eu estar aqui agora. Estou muito feliz”, afirmou ela.

As autoridades locais alertaram a população sobre os riscos de ir para áreas remotas e que podem ser atingidas por ondas gigantes. A praia onde a jovem desapareceu não é própria para banho, apenas para observação. Porém, ela foi surpreendida pelo aumento repentino das ondas no local.

O acidente com a atriz aconteceu na sexta-feira, 29, e o corpo dela só foi localizado no final de semana, já sem vida, a mais de um quilômetro do local onde ela foi arrastada pela onda.

Morte de atriz mexicana

A atriz Silvia Pinal, conhecida no Brasil por seus papéis em grandes novelas mexicanas como 'Carinha de Anjo' e 'A Dona', faleceu aos 93 anos na quinta-feira, 28, em decorrência de uma infecção urinária. Segundo informações do jornal 'Extra', a veterana estava internada há alguns dias tratando a doença.

A morte de Silvia foi confirmada pela Secretaria de Cultura do México, que lamentou a partida da estrela em uma publicação no site X, antigo Twitter. "Com uma carreira que se estende por mais de seis décadas, participou de mais de 60 filmes e peças de teatro. Seu legado permanece como pilar fundamental do cinema, teatro e televisão no México. Descanse em paz", declararam.

