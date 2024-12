Julia Foti comenta repercussão sobre Galisteu na série Senna

Intérprete de Adriane Galisteu na série Senna, da Netflix, Julia Foti comenta sobre a repercussão do pouco tempo de tela da história da apresentadora com o piloto de Fórmula 1

A atriz Julia Foti é a intérprete de Adriane Galisteu na série Senna, da Netlix, que a história de vida e carreira de Ayrton Senna. A trama está dando o que falar na internet, principalmente quando os fãs perceberam que a história da apresentadora com o piloto de Fórmula 1 apareceu por pouco tempo em cena. Então, em uma entrevista exclusiva na TV CARAS, a artista comentou sobre a repercussão.

Foti garantiu que adoraria ter contado mais detalhes do romance de Galisteu e Senna na trama, mas respeita as decisões dos roteiristas e da produção. “Eu - como atriz e fã da história dela, cada vez mais admirando conforme fui conhecendo - defenderia também que ela tivesse mais horas, mas a gente tem que respeitar as decisões dos roteiristas. Querendo ou não, a vida do Ayrton Senna foi repleta de sucesso e muitas vitórias, muitos ápices. Eles tiveram que fazer escolhas”, afirmou ela.

E completou: "Não é fácil traçar 34 anos em 6 horas de produção. Então, tiveram suas escolhas. Como atriz ia ser um prazer estar cada vez mais na produção, mas eu acho que as escolhas dos roteiristas tiveram seus motivos. Assistindo você consegue ver as nuances entre as corridas, entre a vida pessoal. Ficou muito bonito. Quem vai assistir vai se orgulhar, vai ter o sentimento. Se alguém for muito fã de Fórmula 1 vai falar: ‘Mas e aquela corrida que não tem ali’. É uma ficção que precisa traçar curvas, é sobre a história, precisamos mostrar os fãs, a família, as relações amorosas, as corridas. Tem que respeitar a decisão dos roteiristas e da produção. Como atriz, não é o meu lugar de fala, mas é obvio que eu defendo a minha personagem até o final”.

Sobrinha de Senna comentou sobre decisão de falar do romance com Galisteu na série

A série sobre a vida e a carreira de Ayrton Senna na Netflix, chamada Senna, está dando o que falar sobre os fãs do piloto de Fórmula 1. Um dos temas mais comentados é a representação da apresentadora Adriane Galisteu na história. Ela aparece por pouco tempo em cena, o que foi alvo de questionamentos na internet. Porém, a sobrinha de Senna, Bianca Senna, falou sobre a decisão da família em retratar o último namoro dele na série.

Em entrevista no Splash UOL, a sobrinha foi questionada sobre como a família decidiu retratar o último namoro dele, que morreu enquanto vivia o romance com Galisteu. Então, ela defendeu que a história da série não é sobre os amores que ele viveu.

"O foco da história não é o lado romântico do Ayrton, porque não é isso que fez a história dele ser relevante, do tamanho que ele é para o Brasil e o mundo. Ele teve namoradas, e estava, sim, namorando com a Adriane naquela época. Então a gente tratou isso com naturalidade dentro do enredo em que estávamos pensando. É uma pena que as pessoas fiquem com essa preocupação tão grande com relação a isso, porque não foi por isso que o Ayrton virou quem ele é. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Ele teve estes relacionamentos, e infelizmente morreu muito cedo. Ele poderia ter seguido uma relação, ter tido filhos. É uma pena, porque eu acho que ele seria um ótimo pai", disse ela.