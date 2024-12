Cantora Danny Maria lamenta morte do filho: 'Te amarei eternamente'

A cantora Danny Maria revelou que o filho, Lohan, não resistiu após ela passar por um procedimento de emergência

* Alerta gatilho: O texto a seguir contém informações sensíveis .

A cantora Danny Maria, conhecida como 'Princesa do Brega Funk', usou as redes sociais para contar que seu filho, Lohan, faleceu. Em seu Instagram oficial, a artista, que estava grávida, explicou que precisou realizar um procedimento de emergência por conta do colo do útero não suportar o crescimento do bebê.

Momentos após o procedimento médico, Danny revelou que o pequeno não resistiu. "Você vai estar em mim para sempre! Eu te amarei eternamente por toda a minha vida. Não entendo o porquê, mas sei que os planos de Deus são maiores! Você fez o seu papel e me ensinou tudo que eu não sabia, me fez conhecer um amor que eu nunca tinha sentido antes e agora você está marcado aqui", iniciou ela na legenda.

"Você tinha os meus traços, meu nariz, minha boca… traços do seu pai que já sabíamos que você puxaria dele. Você era perfeito meu amor, a coisa mais linda do nosso mundo! Obrigada, meu filho, pelo tempo que passamos juntos e por ter me feito a mulher mais feliz do mundo por ter carregado você comigo. Te amamos, Lohan!", completou a cantora.

Danny Maria ainda compartilhou com os seguidores alguns registros do nascimento do bebê, fruto de seu relacionamento com o influenciador digital Luan Donato. "Filho, você me mostrou o quanto eu posso ser forte", escreveu a cantora na legenda da postagem.

Morre ator Paulo Giardini, irmão de Eliane Giardini

O ator Paulo Giardini, irmão da atriz Eliane Giardini, faleceu aos 62 anos, vítima de um AVC (acidente vascular cerebral). A morte do artista foi confirmada por Paulo Betti, seu ex-cunhado, através de uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 2.

"Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida", iniciou Betti na legenda.

Na homenagem compartilhada por Betti, diversos famosos deixaram mensagens de pesar à família de Eliane Giardini após a notícia do falecimento de seu irmão, o ator Paulo Giardini; confira detalhes.

