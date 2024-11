Lexa conta como escolheu nome da filha com Ricardo Vianna: 'Foi um desafio'

Grávida de 4 meses, Lexa falou sobre a escolha do nome de sua filha, Sofia, que é fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna

Grávida de 4 meses, a cantora Lexa usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores nesta quarta-feira, 13, e falou sobre a escolha do nome de sua filha. Ela está à espera de uma menina, que será chamada de Sofia, e é fruto de seu relacionamento o ator Ricardo Vianna.

"Escolher o nome foi um desafio. Eu achava os nomes bonitos, mas nenhum me encantava. Por um tempo, eu pensei em Aurora. Mas eu falava assim: 'Aurora é bonito e tal, mas não sei'. Eu queria me apaixonar pelo nome. Quando eu falava Sofia, eu ficava assim: 'Meu Deus, que nome lindo e doce'", disse.

"E eu queria muito um apelido para ela, porque meu nome, Lexa, é um apelido, não é meu nome verdadeiro. E aí eu fiquei 'Soso, Soso'. E o nome dela é lindo. Eu acho lindo esse nome", completou ela, que adicionou que o papai concordou com a escolha. A cantora disse ainda que, caso fosse menino, iria se chamar Noah.

Lexa se derrete ao comprar item para a filha: "Não tem a menor condição'

Após descobrir que está à espera de uma menina, Lexa viajou para os Estados Unidos na companhia do noivo Ricardo Vianna para montar o enxoval da pequena Sofia. E ela compartilhou em sua conta no Instagram um dos itens que comprou para filha.

Nos stories da rede social, ela mostrou uma das roupas que adquiriu. "Não tem a menor condição! Só para vocês saberem... Eu comprei", disse ela, que adicionou um emoji de coração rosa. Veja aqui o look da pequena!

Em outra publicação nas redes sociais, Lexa contou como está sendo sua alimentação nessa nova fase de sua vida. Ela disse que está comendo "só o que não deve"."Gostaria de contar para vocês que sou uma grávida zero exemplo. Nunca gostei de comer besteira, mas no início [da gestação] não conseguia comer nada, então comia só o que queria. Aí o que aconteceu, comecei a querer hambúrguer, a querer besteira", confessou.

