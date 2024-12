Lucy Ramos exibe sua barriga de 5 meses de gestação

Tá crescendo! A atriz Lucy Ramos surpreendeu ao revelar que já está grávida há cinco meses: ‘Transformação diária'

A atriz Lucy Ramos revelou qual é o tempo de sua gravidez. Ela anunciou a gestação publicamente há poucos dias e contou que espera o nascimento de uma menina. Agora, a estrela contou que já está com cinco meses de gestação.

Nesta segunda-feira, 2, a artista compartilhou um novo ensaio fotográfico com a barriguinha à mostra e refletiu sobre as mudanças em seu corpo e sua vida com a espera pelo nascimento da filha.

"5 meses de um amor que cresce um pouquinho a cada dia. Tem sido uma transformação diária, lindezas. Fisicamente e internamente também. Todos os dias o meu corpo fala algo novo e eu acolho a descoberta. Confesso que só agora caiu a ficha de que estou gerando uma vida, de que o meu corpo está sendo a casa de alguém e eu preciso zelar por tudo! A dor na lombar veio acompanhada de um ganho de confiança, força e positividade. Claro que de algumas inseguranças e medos também, mas normais para uma mamãe de primeira viagem. Sigo recebendo e emanando coisas boas", afirmou ela.

A primeira filha de Lucy Ramos é fruto do casamento de 18 anos dela com o ator e diretor Thiago Luciano.

O amor de Lucy Ramos e Thiago Luciano

Vale lembrar que Lucy e Thiago estão casados há 18 anos. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum que os apresentou na época em que estavam trabalhando em novelas da Globo – ele estava em Alma Gêmea e ela estava em Sinhá Moça. Eles começaram a namorar e se casaram um mês depois.

Ele é direito, ator, cineasta e roteirista. Ao longo de sua carreira, o artista já atuou em algumas novelas, como Alma Gêmea e O Profeta. Há pouco tempo, ele apareceu no programa Encontro, da Globo, para homenagear a amada e se declarar.

“Meu amor, amor da minha vida. Essa mulher tão iluminada, essa mulher que vai atrás do que quer. Poder estar do seu lado, conhecendo a sua história, sua história de vida, de onde você saiu, e quantas pessoas você consegue atingir e tocar dentro do coração delas hoje em dia, é um prazer meu poder dividir e somar essa junto com você. Meu amor, eu te amo muito. Você é uma luz na minha vida e é o meu caminho. Você é uma mulher incrível, batalhadora, forte, independente e que tem muita coisa para dar e entregar par esse muno. Que sua jornada seja sempre maravilhosa como foi hoje em dia. Te amo, amorzinho”, contou.