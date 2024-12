Morre ator Paulo Giardini, irmão de Eliane Giardini, aos 62 anos

Morte de Paulo Giardini foi confirmada por Paulo Betti, ex-marido da atriz Eliane Giardini; famosos lamentam partida do ator

O ator Paulo Giardini, irmão da atriz Eliane Giardini, faleceu aos 62 anos, vítima de um AVC (acidente vascular cerebral). A morte do artista foi confirmada por Paulo Betti, seu ex-cunhado, através de uma publicação nas redes sociais nesta sgeunda-feira, 2.

"Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida", iniciou Betti na legenda.

"Artista plástico inspirado. Quem nunca comeu a famosa 'pizza do Paulinho'? Quem nunca desfrutou seu humor, seu conhecimento, sua alegria de homem do Teatro? Todos estamos tristes com sua partida! Paulinho encantou, foi ver Seu Homero, Fauzi Arap, Aderbal Freire, Solange, Rubens, Ester!", continuou o ex-marido de Eliane Giardini.

Ao final de sua homenagem, Paulo Betti deu detalhes do local onde será o velório de Paulo Giardini. "Dia 3/12, às 9h, Memorial do Carmo, capela 1. Descanse em paz Paulinho! Na foto, ele estará pra sempre no começo de minha peça, no meu palco, na minha vida!", finalizou o ator.

Famosos lamentam morte de Paulo Giardini

Na homenagem compartilhada por Paulo Betti, diversos famosos deixaram mensagens de pesar à família de Eliane Giardini após a notícia do falecimento de seu irmão, o ator Paulo Giardini.

"Que tristeza, ele era tão querido! Um beijo enorme pra família, meus sentimentos, meu carinho para a Eliane", escreveu a atriz Lilia Cabral nos comentários da postagem. "Muito triste. Paulinho era um cara do bem", disse o ator Antonio Grassi.

"Que triste, um grande e apertado abraço em toda família", declarou a atriz Elizabeth Savala. "Tristeza, grande Paulino. Meus sentimentos", lamentou o ator Sérgio Guizé.

Paulo Giardini esteve em grandes novelas como 'Celebridade' (2004), 'Malhação' (2006), 'Insensato Coração' (2011), 'Pantanal' (2022), entre outras. Seu trabalho mais recente foi no remake de 'Dona Beja', com estreia prevista para 2025 na plataforma de streaming Max, antiga HBO Max.