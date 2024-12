Lexa encanta ao celebrar 5 meses da primeira gravidez: 'Ficando barrigudinha'

Cresceu muito! A cantora Lexa mostrou o tamanho da barriguinha de grávida ao comemorar o quinto mês de gestação da primeira filha

A cantora Lexa encantou os seguidores neste sábado, 21, ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos de sua barriguinha de grávida. A artista, que está à espera de Sofia, fruto da união com o ator Ricardo Vianna, não esconde o quanto está feliz em sua nova fase como mamãe.

Após uma semana de trabalhos e ensaios da Unidos da Tijuca, escola de samba da qual é Rainha de Bateria, Lexa aproveitou o fim de semana para descansar um pouco. Esbanjando beleza, a famosa elegeu um biquíni roxo para curtir o sábado ensolarado na companhia da filha.

Nas imagens, é possível notar o quanto a barriga de Lexa cresceu. "5 meses da Sofia. Estou ficando barrigudinha", escreveu a cantora na legenda, celebrando mais um mês de gestação. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiar a famosa.

"Meu Deus, que lindeza", declarou Gabi Luthai, uma das melhores amigas de Lexa. "Muito linda a mamãe da Soso", disse a cantora Pocah. "Que linda, a Sofia tá crescendo!", falou uma seguidora. "Que barriguinha mais linda", derreteu-se outra.

Confira as fotos da barriguinha de grávida de Lexa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa lamenta onda de críticas à irmã, Wenny

A cantora Lexa comentou sobre Wenny, sua irmã mais nova e cantora que vem se destacando nas redes sociais e na música. Junto com o sucesso, a jovem de 15 anos de idade tem lidado também com as críticas.

Recentemente, em entrevista ao Vaca Cast, Lexa fez um sincero desabafo ao lamentar os ataques direcionados à irmã caçula. Ao longo do assunto, a famosa ainda revelou uma conversa marcante entre as duas; confira detalhes!

Leia também: Noivo de Lexa, Ricardo Vianna abre o coração sobre a paternidade: 'Melhor coisa do mundo'