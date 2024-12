À espera da primeira filha, Lexa exibe aula de pilates

Mamãe de primeira viagem, a cantora Lexa deixou a barriguinha de gravidez à mostra ao compartilhar registro em aula de pilates

A cantora Lexa separou um tempo nesta segunda-feira, 9, para cuidar do corpo e da mente. Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa, que espera a primeira filha com Ricardo Vianna, exibiu um registro de sua aula de pilates.

Lexa surgiu vestindo top e legging pretos nos stories, deixando a barriguinha da gestação à mostra. No vídeo, a mamãe de Sofia praticava os exercícios com auxílio da instrutora.

No fim de outubro, Lexa anunciou a sua primeira gravidez por meio do Instagram. Na ocasião, a artista publicou um vídeo anunciando o primogênito, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

"Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho (a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida!", escreveu.

"Quando rezo por você e coloco a mão na barriga, espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta para você chegue aí no 'forninho' da melhor maneira. Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show, avisando que vai mexer um pouquinho por aí…".

Vale lembrar que Ricardo Vianna já é pai de Cecília, de 9 anos, de um relacionamento anterior.

Lexa chora ao abrir presentes da avó para a filha, Sofia

Na última quinta-feira, 5, a cantora Lexa decidiu compartilhar um episódio tocante ao se emocionar com os presentes dados pela avó para a sua filha, Sofia. A artista, que segue para o quinto mês de gestação, mostrou aos prantos, o momento em que abre os embrulhos nos stories do Instagram.

"Já abri chorando", escreveu no vídeo. Na caixa, a avó mandou panos de prato, uma santinha, toalha de banho com o nome Sofia bordado e também uma toalha para o batizado.

"Sou muito abençoada por ter vó. Te amo infinitamente, a senhora é perfeita", adicionou emocionada. Confira fotos dos presentes!