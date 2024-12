Lexa lamenta onda de críticas à irmã, Wenny: 'A internet é cruel'

A cantora Lexa ressaltou sua admiração pela irmã, Wenny, e desabafou sobre os ataques que a jovem recebe nas redes sociais

A cantora Lexa comentou sobre Wenny, sua irmã mais nova e cantora que vem se destacando nas redes sociais e na música. Junto com o sucesso, a jovem de 15 anos de idade tem lidado também com as críticas.

Em entrevista ao Vaca Cast, podcast de Evelyn Regly, Lexa fez um sincero desabafo ao lamentar os ataques direcionados à irmã caçula. "Ela tem uma força incrível. Falo para a minha mãe: 'a terapia dela está em dia?'. Porque a internet é muito cruel. Ela tem 15 anos, e as pessoas não têm dó nem piedade", iniciou a artista.

"Eu fico pensando: 'que mal essa menina faz? Porque ela se veste diferente? Está ofendendo a quem?' Ela não está fazendo nada, só expressando a identidade dela", continuou Lexa. Ao longo do assunto, a famosa ainda revelou uma conversa marcante entre as duas.

"Minha irmã me falou uma vez: 'eu sou diferente, e demorei muito para me aceitar e entender isso. Esse é o meu jeito de ser, minha maneira de me expressar, é como me sinto bem, é como me revelo'. E é isso! Cada um tem sua forma de lidar com as coisas, e adela é assim. Ela não está fazendo mal a ninguém", declarou a cantora, que fez questão de destacar o orgulho e admiração pela autenticidade de Wenny.

"Tenho tanto orgulho dela. Vejo que ela tem a personalidade dela, não quer ser uma 'Lexa 2', longe disso. Ela é única. E eu aplaudo a coragem dela, porque, com 15 anos, ela tem mais personalidade que muita gente. Ela é muito estudiosa, fluente em inglês, e entende muito de música. Gosta de ouvir vinis, tem uma visão especial sobre o que ama. Ela é demais", concluiu Lexa.

Wenny doa quantia alta para o Teleton e surpreende Lexa

Wenny fez sua estreia no palco do Teleton 2024, do SBT, e surpreendeu a irmã Lexa ao doar R$ 10 mil para a campanha da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Ela esteve no palco para cantar sua música Check Point, que em outubro resultou no primeiro videoclipe da carreira da jovem artista.

Em entrevista à CARAS Brasil, Wenny abriu o coração e falou um pouco sobre a doação, resultado do primeiro cachê de um show fechado pelo escritório que cuida da sua carreira; confira o bate-papo completo!

