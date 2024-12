Ricardo Vianna abre o coração sobre a paternidade: 'Melhor coisa do mundo'

Lexa espera sua primeira filha, Sofia, com o ator Ricardo Vianna, que já é pai de Cecília, de 10 anos, e falou da expectativa pela chegada da bebê

A cantora Lexa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. E o artista, que já é pai de Cecília, de 10 anos de idade, fruto de relacionamento anterior, conta os momentos para a chegada de Sofia.

"A paternidade é coisa mais linda do mundo. Me dá brilho nos olhos. Me enche o peito. Me dá alegria, me dá vontade de viver, vontade de gritar, de conhecer lugares novos...", disse ele em entrevista a Quem. O ator analisou ainda que a paternidade é um de seus propósitos de vida. "Vontade de viver e conquistar cada vez mais para poder proporcionar para essas crianças que estão chegando. Vontade de melhorar esse mundo difícil, como tá para eles. Acho que nasci pra ser pai. É a melhor coisa do mundo para mim", destacou.

E ele falou sobre o desafio de ser pai 10 anos depois do nascimento da primeira filha. "Mais maduro, menos ansioso... Um Ricardo mais velho, já mais vivido", refletiu ele, que adiantou como pretende criar a filha. "Com a Cecília usava babá eletrônica, era como a via quando ia para Madrid para trabalhar com o teatro. Hoje vai ser em tempo real. Prefiro o pé no chão, olho no olho, natureza a vida mais como ela é mesmo", falou.

Ricardo estava ao lado de Lexa, sua noiva, quando ela descobriu a gravidez, e tem acompanhado de perto cada etapa do desenvolvimento da filha. "É muito lindo e para mulher, que mexe com todo o corpo dela, é muito hormônio. É lindo a ansiedade de uma primeira mãe. É uma coisa genuína. A gente está vivendo cada minuto", celebrou.

"Ela é forte. Ela é objetiva. Ela sabe o que ela quer. Vejo uma conexão que a gente está criando e é sobre isso um relacionamento. Está tudo caminhando lindamente bem. Lexa está realizada. Realizou o maior sonho da vida dela e está tirando de letra. Quando a gente vai fazer um ultrassom, vejo minha filha e começo a chorar e ela já ri de mim. Ou está chorando também... É lindo. É a melhor coisa do mundo o que a gente tá vivendo", finalizou.

Como foi o anúncio da gravidez?

Vale lembrar que Lexa e Ricardo Vianna oficializaram o noivado com uma festa intimista no dia 11 de outubro. O casal pretende oficializar o casamento em 2025, mas a data ainda é mantida em segredo por eles. E o pedido de casamento aconteceu em uma viagem deles para a Europa. O ator escolheu um ponto da Noruega, onde é possível ver a aurora boreal, para pedir a mão da amada.

Já a gravidez foi anunciada por meio de uma publicação no Instagram. Os dois apareceram trocando carinhos enquanto exibiam uma foto do ultrassom do bebê que esperam juntos.

