Viih Tube mostra Lua tentando convencer a babá: 'Manipulando'

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 1º, a digital influencer mostrou um vídeo fofíssimo da filha Lua, fruto do seu relacionamento com Eliezer.

Na imagem, a pequena de quase dois anos aparece chorando ao pedir para a babá para ver desenhos animados. "Quem deixou você assistir?", pergunta a profissional.

"A mamãe e o papai", responde Lua, rapidamente. "Deixaram? Eu não estou sabendo disso não", retruca a babá.

Viih Tube se surpreendeu com a esperteza da filha. "Enquanto isso, a Lua estrategista igual a mãe manipulando a babá em casa", escreveu ela.

Além de Lua, Viih Tube e Eliezer também são pais de Ravi, de quatro meses.

Esperta

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Na sexta-feira, 21, a digital influencer mostrou um momento divertido com a filha Lua, que completa dois anos em abril e é fruto do seu relacionamento com Eliezer.

A pequena queria ver desenho na TV e tentou enganar a mãe, afirmando que o pai tinha permitido. "Ela falando que o papai deixou ela ver desenho na TV. Quando perguntei se podia ligar para ele para confirmar disse que não", escreveu Viih Tube.

Eliezer repostou o mesmo vídeo em suas redes sociais e também se divertiu com a esperteza da filha. "Enquanto isso lá em casa... A Lua tentando levar a Viih no papo falando que eu deixei ela ver TV sem eu ter deixado", disse.

A influenciadora digital Viih Tube não esconde o quanto está ansiosa para o aniversário de dois anos da filha, Lua Di Felice. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer, ganhará uma festa temática para celebrar em grande estilo a chegada do novo ciclo de vida.

