Jennifer Lawrence dá à luz segundo filho com Cooke Maroney, diz site

De acordo com a revista americana People, a atriz Jennifer Lawrence deu à luz seu segundo bebê, que é fruto do casamento com Cooke Maroney

A atriz norte-americana Jennifer Lawrence deu à luz seu segundo bebê, que é fruto do casamento com Cooke Maroney. De acordo com informações da revista americana People, o casal foi visto passeando juntos em Nova York nesta segunda-feira (31), após o nascimento do pequeno.

A gestação foi revelada em outubro do ano passado. Na época, a famosa confirmou a gravidez para a revista Vogue após ser vista em um jantar em Los Angeles já exibindo a barriguinha saliente. Jennifer e Cooke já são pais de Cy Maroney, de três anos.

Em novembro, ela exibiu o barrigão de grávida do seu segundo filho. A atriz marcou presença no Governors Awards, uma premiação honorária do Oscar que visa premiar as pessoas que tiveram grandes feitos em sua vida cinematográfica, que aconteceu em Hollywood, nos Estados Unidos.

Jennifer Lawrence revela ter sido rejeitada em teste de filme famoso

Recentemente, Jennifer Lawrence revelou que fez um teste para viver a personagem Bella Swan, no sucesso de bilheteria, Crepúsculo, mas acabou sendo rejeitada. A declaração foi feita durante uma entrevista ao podcast The Rewatchables. “Eu fiz o teste para Crepúsculo. Eles me rejeitaram imediatamente. Eu nem recebi um retorno. Mas minha vida teria sido totalmente diferente. Eu tive Jogos Vorazes, tipo, um ano depois”, revelou a atriz, durante a entrevista.

“Quase não fiz Jogos Vorazes porque, depois da estreia de Crepúsculo, via como aqueles fãs eram fanáticos. Eu presumi que (Jogos Vorazes) teria a mesma fama que Crepúsculo e isso não era algo que eu tinha em mente. Eu nunca quis ser a pessoa mais famosa do planeta. Essa é uma vida muito diferente do que imaginei para mim”, comentou Jennifer Lawrence na época.

