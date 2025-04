Carol Peixinho revela em que mês da gestação está e comenta sobre sintomas

Thiaguinho e Carol Peixinho serão papai! Em entrevista, ela revelou estar no terceiro mês de gestação e comentou sobre os sintomas dessa fase

O cantor Thiaguinho e a influencer Carol Peixinho vão ser papais! Após o anúncio da novidade no último domingo, 30, a artista conversou com o portal gshow e contou que está com três meses de gestação. Além disso, compartilhou se tem apresentado sintomas nessa nova fase de sua vida.

"Zero enjoo, zero cólica, uma gravidez supertranquila, disposta. Sem desejos ainda, por enquanto, está tudo sob controle", afirmou Carol, que contou que a espera pelo herdeiro caminha muito bem. "A gravidez está maravilhosa, supersaudável! Estou com três meses e muito feliz! É um momento único, muito mágico", detalhou.

Como foi o anúncio da gravidez?

O casal anunciou a novidade aos fãs por meio de uma publicação nas redes sociais e já se derreteu pelo bebê que está a caminho. Na publicação, os papais mostraram o registro da ultrassonografia do filho que esperam e também fotos em que aparecem juntos, com a barriga de gravidez à mostra.

"Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveram na legenda da publicação.

E vários amigos famosos do casal deixaram recados carinhosos no post. Ana Clara, Taís Araújo, Rafael Zulu, Bruna Biancardi e mais celebridades fizeram questão de comemorar a novidade com o casal famoso. Veja os recados clicando aqui!

Vale lembrar que os dois já sonhavam em aumentar a família. Em outubro, o cantor Thiaguinho foi o convidado do programa Conversa Com Bial e abriu o jogo sobre os planos de ser papai. Em entrevista ao portal gshow, Carol Peixinho também compartilhou sobre a vontade de ser mãe.

