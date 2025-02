Esposa de Juliano Cazarré pede orações pela filha de 2 anos

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela problema de saúde da filha Maria Guilhermina, de 2 anos, e pede orações

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao pedir orações por sua filha Maria Guilhermina, de 2 anos. A menina nasceu com problema cardíaco e vive com sequelas do longo período de internação. Agora, a mãe contou que a garotinha estava com sinais de infecção e precisava se recuperar para não ir ao hospital.

“Eu queria pedir ajuda para que vocês rezem também pela Guilhermina, porque ela está com sinais de infecção, mas acho que, se Deus quiser, vai ser uma coisa que a gente consegue controlar em casa”, afirmou ela, que tem o sistema de home care na propriedade da família para cuidar 24 horas da filha.

Vale lembrar que Maria Guilhermina foi internada em janeiro de 2025 por causa de uma série de infecções. Ela se recuperou bem e voltou para casa em poucos dias.

A filha de Juliano Cazarré nasceu com Anomalia de Ebstein, que é uma malformação congênita rara no coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

O que a Maria Guilhermina tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que nasceu. Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Hoje em dia, ela recebe acompanhamento em casa e vai ao hospital quando acontece alguma intercorrência.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

Leia também:Leticia Cazarré revela motivo de susto com a filha internada: ‘Nunca tinha visto’