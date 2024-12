Leticia Cazarré revela motivo de susto com a filha internada: ‘Nunca tinha visto’

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré descobre problema de saúde que fez sua filha Maria Guilhermina ter uma intercorrência grave no hospital

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré deixou os seguidores preocupados ao contar que a filha Maria Guilhermina, que está internada, sofreu uma intercorrência grave na segunda-feira, 30. Horas depois, ela reapareceu para contar o diagnóstico da menina: bacteremia.

A influencer contou que a filha teve uma complicação grave enquanto estava internada. A mãe foi quem percebeu que algo estava errado com a filha e chamou os médicos rapidamente. “Guigui passou por mais uma grave intercorrência. De novo eu estava atenta e chamei o socorro na hora certa, graças a Deus”, disse ela.

Então, Leticia contou que algo diferente aconteceu com a filha. “O que ela teve foi, provavelmente, uma bacteremia. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar. Não foi nada simples para reverter o quadro. Agora está medicada e dormindo. Vamos torcer para os remédios fazerem efeito e ela acordar melhor”, contou.

O que é bacteremia?

A bacteremia acontece quando há a presença de bactérias na corrente sanguínea. De acordo com o site Tua Saúde, do Grupo Rede D’Or, as bactérias são disseminadas pelo corpo por meio do sangue e podem causar uma infecção generalizada, que é a sepse ou o choque séptico.

O caso acontece em decorrência de contaminação por bactérias de várias formas, como infecções ou procedimentos cirúrgicos. O paciente pode apresentar febre, diminuição da pressão e alteração na respiração, mas geralmente, é algo assintomático.

O que a Maria Guilhermina tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que nasceu. Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Hoje em dia, ela recebe acompanhamento em casa e vai ao hospital quando acontece alguma intercorrência.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.