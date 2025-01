Leandro Hassum encanta ao posar com a neta na neve: 'Amor demais'

Alerta fofura! O ator Leandro Hassum compartilhou uma foto inédita ao lado da esposa e da neta, Aurora, de 3 meses de vida; confira

O ator Leandro Hassum encantou os seguidores no domingo, 12, ao compartilhar em suas redes sociais uma foto inédita da neta, Aurora. A pequena, de 3 meses de vida, é filha de Caio Hara e Pietra Hassum, única herdeira do artista.

Em seu Instagram oficial, Leandro publicou um clique onde aparece segurando a bebê junto com sua esposa, Karina Gomes, em meio à neve. Esbanjando fofura, a netinha do ator surgiu com uma roupa cor de rosa bem quentinha para se proteger do frio.

"Amor demais por essa ursinha", escreveu o artista na legenda da postagem. Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas a Leandro Hassum e toda sua família.

"Socorro! Quem aguenta?", derreteu-se uma internauta. "Meu Deus, que coisinha mais linda gente, toda empacotadinha", declarou outra. "Uma bonequinha", disse uma terceira. Vale lembrar que esta é a segunda vez que o famoso mostra o rostinho da neta.

A primeira foto oficial da bebê, que até então só era clicada de costas para preservar sua identidade, foi compartilhada com Hassum no dia 25 de dezembro, durante a celebração de Natal da família. No clique, o vovô coruja aparece vestido de Papai Noel com a pequena Aurora nos braços.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Leandro Hassum fala sobre os 10 anos da cirurgia bariátrica

Recentemente, Leandro Hassum usou as redes sociais para recordar uma data muito importante. Em novembro de 2024, quando completou 10 anos que ele realizou a cirurgia bariátrica, o humorista fez um relato impactante sobre sua nova fase.

"Gente, momento avô em pause para falar algo muito importante também. Na correria dessa minha ‘fugida’ em casa esqueci de uma outra comemoração. Dia 1 de novembro, comemorei 10 anos dessa minha nova fase. 10 anos do dia que decidi tratar minha doença: Obesidade Mórbida. Fui de 150 kg para 87 kg", começou.

Ao longo do texto, Leandro Hassum ainda falou sobre a luta que enfrenta após a cirurgia; confira detalhes!

