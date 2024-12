Leandro Hassum mostra o rosto da neta pela primeira vez

Leandro Hassum se veste de Papai Noel para o primeiro Natal da neta e surpreende ao mostrar o rosto da menina

O ator e humorista Leandro Hassum surpreendeu seus fãs ao mostrar o rosto da neta, Aurora, pela primeira vez. Desde que a menina nasceu, o artista e sua família decidiram preservar a identidade da menina e só a mostravam de costas. Agora, eles abriram uma exceção nas fotos de Natal.

Hassum se vestiu de Papai Noel para o primeiro Natal da neta e surgiu com a menina no colo. Na foto dos dois juntos, os fãs puderam ver o lindo rostinho de Aurora.

Na legenda, ele falou sobre a alegria de se tornar o Papai Noel para a netinha. "Alguém tinha alguma dúvida que eu seria Papai Noel? Tantas e tantas vezes me vesti do Bom velhinho para comprar o presente de Natal da @pietrahassum e graças a Deus nunca faltou NADA! EU E @kakahassum SEMPRE FOMOS PARA CIMA NÉ AMOR! Mas o gostinho, de hoje vestir a roupa para minha neta… não sei nem explicar a emoção. Desejo q todos nesse Natal possam sentir um décimos da minha alegria. @caioharamusic @beatrzhara @crishara03 VIVA AURORA FELIZ NATAL!", disse ele.

Aurora é filha de Pietra Hassum e Caio Hara.

Leandro Hassum falou sobre os 10 anos da cirurgia bariátrica

Leandro Hassum usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para recordar uma data muito importante. Em novembro completou 10 anos que ele realizou a cirurgia bariátrica e o humorista fez um relato impactante sobre sua nova fase.

"Gente, momento avô em pause para falar algo muito importante também. Na correria dessa minha fugida em casa esqueci de uma outa comemoração. Dia 1 de novembro, comemorei 10 anos dessa minha nova fase. 10 anos do dia que decidi tratar minha doença: Obesidade Mórbida. Fui de 150 kg para 87 kg", começou o texto.

Em seguida, Hassum falou sobre a luta que enfrenta após a cirurgia. "Nesses 10 anos sigo me tratando. Não é fácil. Para os que desconhecem o que é ser um bariátrico. A luta não para e nunca irá parar. No ano fatídico de 2020, quando vivemos a pandemia, a cabeça deu um nó. Acredito que não fui o único. E comecei mesmo seguindo minha rotina de exercícios a me descontrolar e isso acarretou num reganho de quase 20 kg. Tomei um susto quando em maio ao chegar de uma filmagem e me pesar. Óbvio que eu não fiquei nos 87 kg. Aliás, nem queria mesmo. Mas havia desde muito estacionado em 93kg que me deixava feliz. Porém, vi a balança marcar 113 kg os temidos 3 dígitos. Que tem a doença sabe o medo que dá", relatou.

O ator também falou sobre voltar a cuidar da sua alimentação após ganhar peso. "Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma autossabotagem invisível. Quando você vê está bebendo muito. Hoje, 10 anos e 6 dias depois, já eliminei 17 kg, faltam 3kg para ficar do jeito que me faz feliz. Só quem convive com a doença vai saber e entender a dificuldade para eliminar os 17 kg. Vários são os fatores. O principal a idade. Operei com 41 e hoje tenho 51. Tudo muda. Mas me sinto mega orgulhoso de seguir na meta de me manter saudável e feliz", acrescentou.

