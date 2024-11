Leandro Hassum usou as redes sociais para celebrar oportunidade de interpretar Silvio Santos nos cinemas e revelou detalhes dos bastidores da produção

Após o anúncio de que Leandro Hassum dará vida a Silvio Santos em um novo filme nos cinemas, o ator usou as redes sociais nessa quinta-feira, 21, para abrir o coração sobre o convite e oportunidade para fazer o filme. Com direção de Cris D’Amato e roteiro de Paulo Cursino, a produção promete acompanhar os bastidores do programa que levou o comunicador para a casa da maioria dos brasileiros.

Em seu perfil oficial no Instagram, Hassum relembrou que o primeiro convite para interpretar Silvio Santos veio de Cursino em 2017, antes de qualquer projeto semelhante estar em desenvolvimento. “Eu disse ‘tá doido, Paulo! Eu?’ e ele disse ‘Sim, você parece com ele jovem. Sinceramente… não acreditei. Mas confio tanto no Paulo que… topei. Por diversos motivos (que não vem ao caso)… não rolou”, iniciou.

Na sequência, o ator contou que, em 2023, recebeu novamente o convite para interpretar o mesmo personagem. Após ler o roteiro e aprovar a proposta, decidiu encarar o desafio de dar vida a um dos maiores ícones da televisão brasileira. Hoje, celebra com entusiasmo essa escolha.

“Me sinto muito honrado em poder homenagear o maior de todos. Sei que alguns irão dizer ‘mais um filme do Silvio!’ A minha resposta é simples: o tamanho do Silvio Santos, sua história de vida, tem infinitos cortes e fases. Podemos fazer 20, 30 filmes (o nosso será o melhor hahahaha)”, disse ele, com bom-humor.

“Vamos respeitar muito e eternizar a história do maior de TODOS… Senor Abravanel. Vulgo Silvio Santos. Ele vem aí”, finalizou Leandro Hassum.

Leandro Hassum agradece apoio após desabafo sobre bariátrica

Leandro Hassum relembrou em suas redes sociais os 10 anos de sua cirurgia bariátrica na última quarta-feira, 06, e recebeu uma chuva de comentários. Na quinta-feira, 07, ele voltou a falar sobre o assunto, agradeceu pela interação dos fãs e comemorou o que acredita ser uma maior consciência das pessoas sobre obesidade.

Após o procedimento, realizado em 2014, ele foi de 150 kg para 87 kg. Mas, na pandemia, acabou engordando e foi para 113 Kg. Agora, comemorou ter eliminado 17 kg depois do reganho de peso.

"A luta não para e nunca irá parar. Quero agradecer pelos comentários no meu post de ontem e dar crédito às pessoas, dizer que as pessoas estão começando a entender que a obesidade mórbida é uma doença. Eu me lembro que há dez anos, quando eu fiz o procedimento, eu comecei a postar a evolução, as críticas e as coisas que escreviam pra mim eram tão cruéis, me fizeram chorar várias vezes", começou.

"Vira e mexe, aparece uma pessoa para 'me dar uma criticada', 'me dar uma detonada', mas tudo bem, eu aprendi também com a terapia, com tudo, que tudo isso faz parte. Mas eu devo aqui dizer que melhorou muito. As pessoas entenderam que obesidade mórbida é uma doença crônica, sem cura, que o tratamento é eterno. Durante o período da pandemia, como eu falei no outro post, minha cabeça deu aquela viajada, deixei de lado alguns hábitos, botei hábitos ruins pra dentro, como o vinho recreativo. Eacaba sendo uma sabotagem", disse o comediante.

"Quando eu fui ver agora em maio, nesse desequilíbrio, acabou vindo aí quase 20 Kg, o que me levou pra marca de 113 Kg. Corri atrás, já eliminei 17 Kg, faltam três, vou perder cinco para ficar na margem do Ibope. Mas os comentários mudaram, recebo muita mensagem de carinho, quero agradecer para vocês que agora entendem como é a doença da obesidade", desabafou, em tom leve.