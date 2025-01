Filho de Isabel Veloso recebe alta hospitalar quase um mês após o nascimento prematuro

A influencer Isabel Veloso revela que seu filho recém-nascido, Arthur, já está em casa após passar quase um mês na UTI neonatal

A influenciadora digital Isabel Veloso viveu um dia especial neste domingo, 26. Isso porque o filho dela, Arthur, recebeu alta hospitalar. O bebê ficou quase um mês internado na UTI neonatal após o parto prematuro em dezembro de 2024.

No início da tarde deste domingo, Isabel compartilhou uma foto da mão do bebê segurando o seu dedo enquanto estava na cadeirinha do carro a caminho de casa. “Indo pra casa. Obrigada Jesus”, disse ela na legenda.

O bebê Arthur é fruto do casamento da influencer com Lucas Borbas. O menino nasceu no dia 29 de dezembro de 2024 por meio de um parto cesariana prematuro. Ele precisou ficar na UTI neonatal para ganhar peso e aprender a mamar. Agora, ele recebeu alta e já está em casa.

Enquanto o filho estava internado, Veloso ia ao hospital para visitá-lo e dar de mamar. Porém, a rotina exaustiva a deixava ainda mais cansada por causa de sua condição de saúde. Ela vive com um câncer sem cura e ainda não iniciou a próxima etapa do tratamento. Com isso, ela sente mais cansaço e falta de ar.

Isabel Veloso anuncia a alta hospitalar do filho

Marido de Isabel Veloso revela como foi o parto da esposa

Em um depoimento nas redes sociais, Lucas Borbas contou como foi acompanhar o parto da esposa, Isabel Veloso, para o nascimento do filho. "Como foi a experiência do parto? Do seu lado como pai", quis saber a pessoa. "Ao entrar na sala de cirurgia meu coração estava disparado. Eu podia ver que ela (Isabel) estava nervosa, mas a equipe envolta era tão incrível que conseguiu acalmar a gente de uma forma que nem dá para explicar", iniciou ele.

Em seguida, confessou: "Fiquei ali, do lado dela, segurando sua mão até o último segundo, decidido a viver cada detalhe desse momento tão especial. Para ser sincero achei que iria desmaiar ao ver a cirurgia, mas para a minha surpresa, foi completamente ao contrário. Eu fiquei completamente admirado!", descreveu.

"Ver tudo acontecendo ali, diante dos meus olhos, foi algo indescritível. A força dela (Isabel), o trabalho dos médicos e, acima de tudo, o milagre da vida acontecendo... Não consegui conter a emoção. Foi um turbilhão de sentimentos que tomou conta de mim: ansiedade, amor, gratidão. É a melhor sensação do mundo, um momento que me transformou e que vou levar comigo para sempre", encerrou ele.

