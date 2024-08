Doente terminal x em cuidados paliativos: Entenda a diferença

Isabel Veloso gerou polêmica ao falar que não é mais paciente terminal, e sim em cuidados paliativos. Entenda a diferença entre os conceitos

Aos 17 anos, Isabel Veloso viralizou ao contar sua história no TikTok. De acordo com a jovem, ela lutava contra um câncer agressivo que não tinha mais opção de tratamento. Ela chegou a receber do médico uma estimativa de apenas seis meses de vida.

Porém, recentemente, o assunto se tornou polêmico. A médica de Isabel afirmou que ela não era uma paciente terminal, e sim, em cuidados paliativos. "Não é porque sou uma paciente terminal que preciso estar em uma cama o tempo todo. Os cuidados paliativos envolvem trazer uma qualidade de vida melhor", disse Isabel em entrevista ao site VivaBem em março deste ano. Em agosto, ela anunciou a gestação do primeiro filho.

Devido à polêmica causada pela confusão dos termos, é importante ressaltar a diferença entre eles. De acordo com o o Ministério da Saúde, cuidados paliativos são os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida. Um paciente pode, inclusive, ficar anos sob cuidados paliativos.

Já na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se torna prioritário para garantir qualidade de vida, conforto e dignidade nesse processo. "A dúvida existe porque eles são usados como sinônimos, como se todo paciente terminal fosse paciente paliativo e vice versa. Mas, não são e não devem ser usados como sinônimos", disse o paliativista adulto e pediátrico, Joaquim Pinheiro Vieira Filho, Head do Serviço de Cuidados Paliativos do A.C.Camargo Cancer Center, em conversa com o VivaBem.

Entenda o caso

Na terça-feira, 27, Isabel Veloso se pronunciou para esclarecer que não é mais considerada paciente em estágio terminal. Em resposta a uma declaração de sua médica, a influencer explicou que está recebendo cuidados paliativos, depois de superar as expectativas médicas. No entanto, as declarações renderam especulações e ela voltou a se pronunciar.

Através dos stories do Instagram, Isabel reforçou que, no passado, havia sido considerada uma paciente em estágio terminal com apenas alguns meses de vida pela frente. No entanto, após superar as expectativas médicas, sua condição não é mais a mesma. Agora, ela está recebendo cuidados paliativos devido à falta de cura para sua doença.

“E cuidados paliativos é para que minha gente? Para pessoas sem doença ou doenças tratáveis? É para doenças sem cura. O terminal se adequava ao tempo previsto de vida que eu tinha, que pela expectativa médica eram de seis meses, e já disse tantas vezes aqui que a doença teve estabilização, e superei essa expectativa”, Isabel desabafou.

Na sequência, a influenciadora digital afirmou que tomará medidas legais contra as especulações envolvendo sua doença: “Então sigo sendo paciente paliativa. Qual a dificuldade de interpretação meu povo? A cada comentário ridículo que são crime, afirmo de novo que irão responder judicialmente Cansei de ser sempre a boazinha”, afirmou.

“Acho que pensam que cuidados paliativos é para pacientes que possuem probabilidade de cura”, Isabel completou o desabafo. Vale lembrar que Isabel Veloso, que está grávida pela primeira vez, foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas o tratamento parou de fazer efeito.