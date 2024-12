Helena, filha caçula de Rafael Cardoso, esbanja fofura em novo vídeo

Helena, filha caçula de Rafael Cardoso e Carol Ferraz, esbanjou fofura ao conseguir pronunciar o próprio nome com apenas um ano

Em suas redes sociais, Rafael Cardoso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 18, o ator repostou em seu Instagram Stories um vídeo fofíssimo da filha Helena, de um ano, fruto do seu relacionamento com Carol Ferraz.

No registro, a pequena aparece falando o próprio nome. "Eu tenho três mil vídeos da Helena apenas existindo e sendo perfeita no meu celular, mas esse aqui dela falando 'He e na' preciso deixar registrado. São essas coisas, essas pequenas grandes coisas que ela faz, que enchem meu coração de alegria e amor. Que me dá força para seguir, construir, reconstruir, planejar, ser melhor, viver melhor. E nos dias mais difíceis, é ela que me conforta também. Helena é realmente tudo que não sabia que mais precisava. Deus é muito bom. Muito amor", escreveu a mamãe coruja.

Rafael também publicou o vídeo e se surpreendeu com a esperteza da filha. "Minha pimpolha com um ano e nem um mês", disse ele.

Além de Helena, Rafael também é pai de Aurora, de dez anos, e Valentin, de seis, frutos do seu relacionamento com Mariana Bridi.

Declaração

Dia de festa na casa de Rafael Cardoso! Recentemente, a filha caçula do ator, Helena Maria, completou um ano de vida e ganhou uma bela homenagem de aniversário dos papais. Através das redes sociais, o artista dividiu um vídeo com diversos registros da pequena, incluindo o dia do nascimento e o crescimento ao longo dos últimos 11 meses.

O registro foi compartilhado em uma publicação conjunta com a namorada, Carol Ferraz, que escreveu uma declaração especial à bebê. Ao longo do relato emocionante, a companheira de Rafael Cardoso destacou o quanto sua vida mudou para melhor desde a chegada da herdeira.

"Um aninho do meu raio de sol, meu pedacinho de amor, que trouxe uma nova razão para meus dias. Há um ano atrás, não imaginava o quanto minha vida mudaria para sempre. Helena chegou trazendo um amor tão puro e imenso que não existem palavras suficientes para descrever. Um ano de descobertas, encantamento e momentos inesquecíveis", iniciou Carol Ferraz na legenda da postagem.

"Helena é meu milagre de todos os dias. Ela me ensinou a ser mais forte, paciente e corajosa do que jamais pensei ser. Cada sorriso dela ilumina, cada descoberta me enche de orgulho, e cada carinho faz meu coração transbordar. Ver Helena crescer, aprender a andar, a falar e espalhar sua alegria é um presente. Ela trouxe um novo brilho para minha vida e de todos ao nosso redor", continuou ela.

Em seguida, Carol Ferraz parabenizou a filha do casal: "Sou grata à Deus pela vida da minha Helena Maria, grata por ser mãe desse ser humaninho incrível, que me salvou e transformou minha vida. Mostrando, todos os dias, que o amor é a força mais poderosa do universo. Feliz aniversário para o amor da minha vida inteira. Deus é muito bom. Muito amor", finalizou.

