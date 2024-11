Rafael Cardoso e a namorada celebram 1 ano da filha: 'Pedacinho de amor'

Namorada de Rafael Cardoso, Carol Ferraz compartilhou uma homenagem no aniversário de 1 ano de Helena, filha do casal; ator é pai de três

Dia de festa na casa de Rafael Cardoso! Nesta quarta-feira, 27, a filha caçula do ator, Helena Maria, completa 1 ano de vida e ganhou uma bela homenagem de aniversário dos papais. Através das redes sociais, o artista dividiu um vídeo com diversos registros da pequena, incluindo o dia do nascimento e o crescimento ao longo dos últimos 11 meses.

O registro foi compartilhado em uma publicação conjunta com a namorada, Carol Ferraz, que escreveu uma declaração especial à bebê. Ao longo do relato emocionante, a companheira de Rafael Cardoso destacou o quanto sua vida mudou para melhor desde a chegada da herdeira.

"1 aninho do meu raio de sol, meu pedacinho de amor, que trouxe uma nova razão para meus dias. Há 1 ano atrás, não imaginava o quanto minha vida mudaria para sempre. Helena chegou trazendo um amor tão puro e imenso que não existem palavras suficientes para descrever. Um ano de descobertas, encantamento e momentos inesquecíveis", iniciou Carol Ferraz na legenda da postagem.

"Helena é meu milagre de todos os dias. Ela me ensinou a ser mais forte, paciente e corajosa do que jamais pensei ser. Cada sorriso dela ilumina, cada descoberta me enche de orgulho, e cada carinho faz meu coração transbordar. Ver Helena crescer, aprender a andar, a falar e espalhar sua alegria é um presente. Ela trouxe um novo brilho para minha vida e de todos ao nosso redor", continuou ela.

Em seguida, Carol Ferraz parabenizou a filha do casal: "Sou grata à Deus pela vida da minha Helena Maria, grata por ser mãe desse ser humaninho incrível, que me salvou e transformou minha vida. Mostrando, todos os dias, que o AMOR é a força mais poderosa do universo. Feliz aniversário para o amor da minha vida inteira. Deus é muito bom. Muito amor", finalizou.

Vale lembrar que além de Helena Maria, Rafael Cardoso também é pai de Aurora, de 10 anos, e Valentin, de seis, frutos de seu antigo casamento com Mari Bridi.

Rafael Cardoso com a filha caçula, Helena - Reprodução / Instagram

Carol Ferraz com a filha - Reprodução / Instagram

