A atriz Grazie Schmitt encantou os seguidores das redes ao compartilhar um vídeo interagindo com o filho, Guel, de 1 mês

Grazie Schmidt explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar um clique encantador com o filho caçula, Guel, de 1 mês.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece deitada ao lado do herdeiro, que está usando um conjuntinho claro, e começa a conversar com ele. Ao ouvir a voz da mamãe, o bebê dá um lindo sorriso e interage com ela.

Encantada com o momento, Grazie confessou aos fãs como se sentiu. "Fui gravar um vídeo breve meu e do Guel, mas fui surpreendida com tanta interação da parte dele, que não conseguia parar de filmar… #45dias desse carinha tão fofo", escreveu a artista na legenda.

A postagem recebeu diversos comentários fofos. "Que gostosinho esse fofuxo", disse uma seguidora. "É muita fofura", escreveu outra. "Um menino deuso. Que delícia! Aproveita muito", falou uma fã.

Vale lembrar que Grazie é casada com Paulo Leal e eles também são pais de Constance, de cinco anos, e Chloé, de dois

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por grazieschmitt (@grazieschmitt)

Grazie Schmitt celebra o primeiro mês do filho

A atriz Grazie Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos com o filho caçula, Guel. O menino é fruto de seu casamento com Paulo Leal e completou seu primeiro mês de vida na última quarta-feira, 14. "Um mês já do nosso Guel! Voou, meu Deus! Ontem eu estava saindo para maternidade e já hoje nosso menino faz 1 mês!", começou.

"Minha vontade é não piscar pra não perder nem um minuto do crescimento dele. Sinto isso com as meninas também, como é óbvio. Mas como 'não piscar' não é uma realidade para ninguém, eu fico com a intencionalidade no meu tempo de qualidade com o nosso pequeno, desfrutando da sua companhia e buscando conhecê-lo no detalhe. Te amamos, filho. É tão bom ter você conosco. P.s: Ah! Sim, ele tem pé de surfista! Né, @lealmelo? Hahahhaha… (veja a última foto e me diga se não tenho razão)", finalizou. Veja a publicação!