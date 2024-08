Com cliques inéditos, Grazie Schmitt celebra primeiro mês do filho caçula

A atriz Grazie Schmitt compartilhou nas redes sociais cliques encantadores do filho caçula, Guel, e celebrou o seu primeiro mês de vida

Grazie Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos com o filho caçula, Guel. O menino é fruto de seu casamento com Paulo Leal e completou seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 14.

Para comemorar a data especial, a atriz publicou no feed do Instagram algumas fotos em que aparece com o herdeiro, que está dormindo, e falou sobre o seu primeiro mesversário. "Um mês já do nosso Guel! Voou, meu Deus! Ontem eu estava saindo para maternidade e já hoje nosso menino faz 1 mês!", começou ela, que também é mãe de Constance, de cinco anos, e Chloé, de dois.

"Minha vontade é não piscar pra não perder nem um minuto do crescimento dele. Sinto isso com as meninas também, como é óbvio. Mas como 'não piscar' não é uma realidade para ninguém, eu fico com a intencionalidade no meu tempo de qualidade com o nosso pequeno, desfrutando da sua companhia e buscando conhecê-lo no detalhe. Te amamos, filho. É tão bom ter você conosco", acrescentou.

Grazie completou a postagem brincando sobre os pezinhos de Guel. "P.s: Ah! Sim, ele tem pé de surfista! Né, @lealmelo? Hahahhaha… (veja a última foto e me diga se não tenho razão)", finalizou.

Grazie Schmitt se emociona ao dar detalhes do parto do filho

Recentemente, Grazie Schmitt gravou um vídeo para contar como foi o parto de seu terceiro filho, Guel, fruto de seu relacionamento com Paulo Leal. A atriz, que já é mãe de Constance, de cinco anos, e Chloé, de dois, confessou que foi uma experiência incrível.

"Minha terceira gestação, e aos 43 anos. Minha melhor gestação, melhor parto, melhor pós-parto. Obrigada, Deus por isso. Sou realmente muito grata por isso, foi uma experiência maravilhosa", afirmou ela, contando que teve diabete gestacional, mas que conseguiu controlar apenas com a alimentação. Depois, ela contou como foi os últimos momentos antes do nascimento do bebê. Confira o relato completo!