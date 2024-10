Graciele Lacerda treina para maternidade em aula de cuidados com o bebê

Clara vem aí! Graciele Lacerda faz aula prática para aprender a dar banho, usar o carrinho de bebê e amamentar a filha com Zezé Di Camargo

À espera de sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda está se preparando para a maternidade com aulas práticas de cuidados antes da chegada de Clara. Na tarde da última quarta-feira, 30, a influenciadora digital contou que treinou algumas técnicas para dar banho, usar o carrinho de bebê e também amamentar a pequena.

De olho em todos os detalhes para a chegada da primeira filha, Graciele visitou uma das lojas onde montou o enxoval de Clara e aproveitou para uma aula prática de cuidados com o bebê. Apesar de já conhecer muitas técnicas, ela testou em alguns produtos, como a banheira e o carrinho que escolheu especialmente para a pequena.

"Estou encantada! É tanta coisa, tanta informação, mas é tão legal quando você aprende. Claro que depois eu vou me acostumando e aprendendo mais. É tudo muito novidade para mim, mas é muito legal esse mundo da maternidade. Tem tanta coisa que mudou e evoluiu desde a nossa época”, Graciele falou sobre sua preparação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por QG Graciele Lacerda (@qggracielelacerda)

Vale lembrar que diferente de muitas celebridades, que costumam viajar aos Estados Unidos para garantir o enxoval dos bebês, Graciele decidiu para focar totalmente nos preparativos em território nacional: "A gente não precisa mais sair do Brasil, e pode fazer um enxoval top, maravilhoso, com produtos de primeira qualidade, no Brasil”, afirmou.

“A gente acha estranho, mas tenho muitas coisas da Clara para resolver. Pela primeira vez, estou indo comprar roupinhas para ela. Estou com uma lista de coisas que preciso comprar, como pijaminha e body”, explicou a influenciadora digital, que posou com sapatinhos e outros itens durante o dia de compras e garantiu o enxoval da filha recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por QG Graciele Lacerda (@qggracielelacerda)

Graciele Lacerda chama atenção com vestido recortado na barriga:

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção ao mostrar o tamanho de sua barriga em um vestido branco poderoso. Grávida de uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora digital impressionou ao exibir o abdômen crescido em um vestido recortado com uma abertura na barriga e fenda no limite.

Leia também: Vem bebê aí? Veja quais famosas vão aumentar a família