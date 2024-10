Graciele Lacerda se prepara para chegada da primeira filha com enxoval de luxo

Grávida, Graciele Lacerda recusa viagem internacional e se prepara para chegada da primeira filha com enxoval feito no Brasil

Na última quinta-feira, 25, Graciele Lacerda saiu pela primeira vez para comprar roupinhas para sua filha, Clara, fruto do casamento com o cantor sertanejo Zezé di Camargo. De olho em cada detalhe, a influenciadora digital compartilhou que está preparando a chegada da primogênita com um enxoval de ‘primeira qualidade’ feito no Brasil.

Diferente de muitas celebridades, que costumam viajar aos Estados Unidos para garantir o enxoval dos bebês, Graciele decidiu evitar viagens internacionais para focar totalmente nos preparativos em território nacional: "A gente não precisa mais sair do Brasil, e pode fazer um enxoval top, maravilhoso, com produtos de primeira qualidade, no Brasil”, afirmou.

“Optei por fazer aqui e não viajar", Graciele justificou. Além de escolher não viajar para fora do país, a influenciadora revelou que também deixou de acompanhar o marido em uma viagem a trabalho, tudo para focar nos últimos detalhes para a chegada de Clara: "Eu fico com o coração apertado toda vez que ele vai viajar e eu não vou”, disse.

“A gente acha estranho, mas tenho muitas coisas da Clara para resolver. Pela primeira vez, estou indo comprar roupinhas para ela. Estou com uma lista de coisas que preciso comprar, como pijaminha e body”, explicou a influenciadora, que posou com sapatinhos e outros itens durante o dia de compras e garantiu o enxoval da filha.

Vale destacar que recentemente, Graciele Lacerda viveu fortes emoções ao descobrir o sexo do bebê durante um chá revelação, que também marcou a oficialização da união com Zezé di Camargo em um casamento surpresa organizado pelo cantor sertanejo: “Eu não consigo descrever tudo que vivi ontem. Só agradecer, agradecer a Deus, por tudo”, disse.

“Os planos DELE são perfeitos e com certeza ELE realiza todos os sonhos do nosso coração. Desde criança sonho em ser mãe de uma menina, a Clara. E ela está chegando! Tudo isso já seria lindo, mas o senhor Zezé di Camargo me surpreendeu com o nosso casamento!!!! Por isso eu só posso dizer: FOI DEUS!”, Graci comemorou a união.

Quando nasce a filha de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda?

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo estão se preparando para ter a primeira filha juntos em breve. Ela está grávida de cerca de seis meses de uma menina, que vai se chamar Clara. Saiba qual é a previsão para o nascimento da criança, que deve chegar ao mundo apenas no início do ano que vem.

