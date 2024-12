Graciele Lacerda revela restrições médicas na reta final da gravidez

Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda contou que recebeu recomendações importantes de seu médico para restrição de hábitos

A influenciadora digital Graciele Lacerda está contando os dias para o nascimento da pequena Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo! Na segunda-feira, 16, após uma consulta de rotina, a esposa do cantor sertanejo contou aos seguidores que já está se preparando para a chegada da bebê.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele explicou que, como está na reta final da gravidez, seu médico a orientou a mudar alguns hábitos até a herdeira chegar ao mundo. Ela, que realizou exercícios físicos a gestação inteira, revelou que agora precisará parar com os treinos.

Além disso, o profissional de saúde ainda recomendou que Graciele Lacerda também não viajasse mais. "Fui ao médico e está tudo bem com a Clarinha e comigo. Algumas mudanças já estou fazendo nesta reta final. Estou mais de repouso. Agora não viajo mais, estou mais quieta. A academia também agora chega. Meu médico falou para eu não ir mais e ficar quietinha, de repouso. Vou obedecer. Não vou mais para a academia, já treinei até onde deu. Agora é curtir a barriga até ela chegar", relatou ela.

Em seguida, a esposa de Zezé Di Camargo contou que o médico também a orientou para que retirasse o alongamento de unhas para o parto. "Precisei tirar o meu gel porque não deixam ficar com unhas de gel, cílios postiços e apliques. Eu só tinha unha de gel, então tirei e passei só um esmalte bem clarinho", explicou, por fim.

Graciele Lacerda se emociona ao recordar tentativas de engravidar

A influenciadora digital Graciele Lacerda não esconde a ansiedade para a tam esperada chegada de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. Grávida de sete meses, a esposa do cantor sertanejo tem compartilhado com os seguidores os detalhes dos preparativos para receber a herdeira em casa.

Recentemente, Graciele usou as redes sociais para mostrar o andamento da obra final do quartinho da bebê e acabou se emocionando ao relembrar as tentativas de engravidar. Por meio de seus stories no Instagram, a influenciadora contou que gosta de dividir cada item novo do cômodo, uma vez que está realizando um sonho; confira detalhes!

