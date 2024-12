Graciele Lacerda se emociona ao recordar tentativas de engravidar: 'Um filme'

Graciele Lacerda mostrou um novo item do quartinho da filha e não segurou as lágrimas ao recordar dificuldade para engravidar

A influenciadora digital Graciele Lacerda não esconde a ansiedade para a chegada tão esperada de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. Grávida de sete meses, a esposa do cantor sertanejo tem compartilhado com os seguidores os detalhes dos preparativos para receber a herdeira em casa.

Na tarde de terça-feira, 3, Graciele usou as redes sociais para mostrar o andamento da obra final do quartinho da bebê e acabou se emocionando ao relembrar as tentativas de engravidar. Por meio de seus stories no Instagram, a influenciadora contou que gosta de dividir cada item novo do cômodo, uma vez que está realizando um sonho.

"É mais forte que eu. Começou a ter carinha de quarto. Olha que coisa mais delicada. Estou apaixonada, é muito delicado e muito fofo!", declarou ela ao exibir as cúpulas das luminárias do quarto, que haviam acabado de chegar.

Em seguida, sem conseguir segurar as lágrimas, Graciele Lacerda recordou o longo caminho que percorreu com Zezé Di Camargo até a chegada da pequena Clara. Antes de engravidar, a influenciadora digital chegou a realizar seis tentativas de Fertilização in vitro (FIV).

"A mãe já está chorando! Gente, passa um filme na minha cabeça. Desde que viemos morar aqui que deixamos esse quarto reservado pra neném. Tanto que não reformei, não fiz nada. E sabe o que é vir todos os dias, olhar, sonhar, imaginar, idealizar… e está se concretizando agora, sabe? Eu acho que só vai me entender quem passou por todo esse processo de dificuldade para engravidar. Porque é uma luta", explicou ela.

Por fim, a esposa de Zezé garantiu que, em breve, fará um vídeo contando toda sua história, incluindo as tentativas de engravidar. "Tem muita gente me pedindo, muita gente que está nessa luta. Na época, procurei muitos vídeos de pessoas que passaram por isso, porque ajuda quem precisa. Eu sei que minha história, muitas coisas que passei, vai ajudar muita gente. Só quem passou ou está passando por isso, entende", concluiu.

Confira o novo item do quarto da filha de Graciele e Zezé:

Graciele Lacerda mostra detalhe do quarto da filha - Reprodução/Instagram

