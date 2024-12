Graciele Lacerda impressiona ao treinar com barrigão de 8 meses

Na reta final da gestação, Graciele Lacerda impressiona ao compartilhar vídeo treinando na academia; influenciadora está com mais de 8 meses

Com mais de oito meses de gestação, a influenciadora digital Graciele Lacerda continua firme fazendo musculação na academia. Nesta segunda-feira, 09, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo se exercitando e chamou a atenção.

Com a barriga bem grande, de Clara crescendo, a empresária do ramo da saúde surgiu cheia de estilo usando um look preto e com o abdômen de fora. Pegando peso, Graciele Lacerda impressionou com sua disposição e boa forma.

"8 meses", falou sobre ainda estar se movimentando na reta final da gravidez. Nos comentários, os internautas admiraram a mamãe de primeira viagem. "Parabéns, se toda mulher grávida fizesse exercícios não tinham tantas mulheres depressivas e exaustas no pós parto. Exercício físico é vida", disseram. "O povo fala pra você tomar cuidado, mas é justamente isso que a Graciele está fazendo, cuidando dela e da Clarinha", observaram.

Em entrevista para a CARAS Digital, um profissional da área esclareceu os benefícios de se exercitar como a influenciadora durante a gestação.

Graciele Lacerda mostra o rosto da filha pela primeira vez

A esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, encantou ao mostrar um registro especial de um ultrassom que realizou para ver como a filha Clara está. Já com mais de oito meses de gestação, a mulher do sertanejo exibiu o rostinho da herdeira.

Na imagem postada nos stories da empresária do ramo da saúde foi possível ver um pouco dos olhos, o nariz e a boca da bebê. Graciele Lacerda então esabanjou fofura ao deixar os internautas verem a foto e imaginarem como a menina será.

"Um beijo para minhas titias que torcem por mim", compartilhou a mamãe de primeira viagem o clique do momento tão especial. Veja o registro aqui!

