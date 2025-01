Graciele Lacerda reflete sobre desafios e experiência da amamentação: 'É sofrido'

Mãe da pequena Clara, Graciele Lacerda relatou sua experiência com a amamentação e explicou os desafios que algumas mães enfrentam

A influenciadora digital Graciele Lacerda separou um tempo na quinta-feira, 9, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua nova fase de vida: a maternidade. Mãe da pequena Clara, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo, ela contou sua experiência com a amamentação.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele refletiu sobre os desafios de amamentar e destacou que, apesar de gostar bastante desse momento único entre mãe e filha, ela entende mulheres que não conseguem seguir com a amamentação dos pequenos por muito tempo.

"Amamentar não é uma coisa bonita. Quer dizer, é bonito porque você tem aquela conexão com o seu filho, de olhar para os olhinhos enquanto está alimentando. É incrível! Estou amando e pedindo muito a Deus para ter bastante leite. Morro de medo do meu leite secar e eu não conseguir continuar amamentando, mas é sofrido", disse.

"Hoje eu entendo algumas mulheres que não gostaram, não queriam e pediram para tomar remédio para [o leite] secar. Amamentar exige uma abdicação, uma dedicação, você vive aquele momento e deixa de fazer muita coisa por você. É o tempo todo ali para o seu filho... tem que ter muita paciência, tem mãe que se desespera... tem que querer muito, mas é prazeroso demais", completou ela.

Vale lembrar que a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo chegou ao mundo no dia 25 de dezembro de 2024. Aos poucos, a pequena Clara tem recebido visitas de familiares e amigos próximos do casal na residência onde moram.

