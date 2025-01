Graciele Lacerda nega que filha seja prematura e explica situação do parto

A influenciadora digital Graciele Lacerda fala sobre parto da filha, Clara, a primogênita da influencer com o marido, o cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44 anos, decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil no Instagram para responder algumas dúvidas dos seguidores nesta quarta-feira, 8. Eis que um seguidor questionou sobre a filha da influencer, Clara, fruto do seu casamento com o Zezé Di Camargo, ter nascido "quase" prematura. A famosa, então, negou que a menina, nascida no dia 25 de dezembro, seja prematura e explicou o motivo dela ser pequena. A criança veio ao mundo pesando 2,330 kg.

"A Clara não nasceu prematura. Ela nasceu de 37 semanas e três dias. Só é considerada prematura antes das 37. Ela nasceu pequenininha por conta uma situação do meu parto que eu ainda vou contar para vocês. Sei que estou devendo esse relato de parto, mas não tenho tempo para parar e gravar, mas vou fazer isso e daí vocês vão entender porque ela nasceu miudinha. Mas ela não é prematura", disse.

Clara tem mamado sob demanda. Graciele ressaltou que a menina é tranquila. "Ela só come e dorme", disse. "Ela acorda e chora querendo peito. Depois disso, a paz reina", reforçou.

Graciele tem contado com a ajuda de uma enfermeira, já que a influenciadora optou por não contratar uma babá porque deseja viver a maternidade em tempo integral.

"Até a privação do sono, a gente acha lindo. Estou vivenciando cada momento, tendo uma maternidade real, que é o que eu queria", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

A influenciadora passou por um processo de cinco anos para engravidar por meio da Fertilização in Vitro (FIV). Zezé, que é vasectomizado, que foi casado com Zilu Godói entre 1981 e 2012, já é pai de três filhos: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor.

