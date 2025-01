Graciele Lacerda posta foto amamentando a filha recém-nascida, Clara: 'Já estou aqui'

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar uma imagem em que aparece amamentando a filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda está 100% dedicada à função de mãe de primeira viagem. E nesta segunda-feira, 20, ela usou as redes sociais para compartilhar um novo registro de sua filha, Clara Lacerda Camargo, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, e apareceu amamentando a bebê.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, Graciele aparece com a filha nos braços. Ela sorri suavemente para a câmera, vestindo um sutiã de amamentação, enquanto o bebê, de costas, usa uma faixa rosa na cabeça. No fundo. "Tomei meu café da manhã e já estou aqui", escreveu.

Graciele Lacerda posta amamentando a filha (Foto: Reprodução/Instagram)

Zezé Di Camargo surge em momento fofo com a filha recém-nascida

Mais cedo, a mamãe coruja filmou o cantor sertanejo com a pequena em seus braços. Visivelmente derretida com o momento 'pai e filha', Graciele Lacerda contou que o companheiro ficaria responsável pela bebê enquanto ela realizava os primeiros cuidados pessoais do dia.

"Papai chegou para salvar a mamãe, porque ela não queria largar o peito da mamãe. Agora ela está calminha e eu vou escovar os dentes, lavar o rosto, tomar meu café. Você fica aí, tá?", disse a influenciadora digital.

Em seguida, Graciele explicou que a filha só se acalmou após a chegada de Zezé Di Camargo. "Ela não queria me largar. Aí ele chegou e ela ficou calma. Agora, vou correr para fazer minhas coisas e meus cuidados", finalizou ela.

Como é a rotina noturna de Zezé Di Camargo com a filha recém-nascida?

Em entrevista à 'Quem', Zezé revelou que, junto com a esposa, tem vivido em função da bebê. O cantor explicou que todas as noites acorda com Graciele Lacerda para acalentar a pequena Clara. "Acompanho o tempo todo. Se estou aqui em casa com ela, se ela levantar três, quatro vezes para dar mamar à noite, eu levanto junto. Eu acho que, da minha parte, eu sinto que se eu ficar deitado na cama e deixando só a mãe levantar... Eu acho que eu tenho que ser parceiro nessa hora, estar junto", declarou ele. Leia mais!

Leia também: Zezé Di Camargo explica por que parto da filha foi antecipado: 'Não podia arriscar'