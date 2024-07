Graciele Lacerda mostra reação da sogra com a descoberta da sua gravidez

Graciele Lacerda encantou ao mostrar como a mãe de Zezé Di Camargo, dona Helena, reagiu ao descobrir que vai ter mais um netinho (a)

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para dividir o vídeo do momento em que contou para a sogra, dona Helena Camargo, que está à espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo. "Contando para minha sogra que ela vai ter mais um netinho(a)", disse ela na legenda.

Ao lado do noivo, a influenciadora digital fez uma chamada de vídeo com a sogra e antes de revelar a gestação, decidiu mostrar para ela a foto de um ultrassom. "Quem é?", pergunta Graciele para dona Helena. "O Zezé", responde ela.

Uma mulher que está ao lado da mãe do sertanejo questiona: "Você está grávida?", indagou. Dona Helena, então, reage. "Eu já sabia, porque Deus já tinha posto no meu coração", afirmou a vovó. A influencer confirma a informação e depois exibe a barriguinha.

Depois, Zezé quis saber se a mãe acha que vem um menino ou uma menina. "Eu não sei ainda, mas eu acho que vai ser menino. Se for hominho vai ser igualzinho o Zezé quando era pequeno, lindo, lindo", respondeu ela. "E se for menina", questionou Graciele. "Vai ser linda igual a mãe", completou.

Confira o vídeo completo:

Graciele Lacerda explica reação da mãe ao saber da gravidez

Após postar um vídeo mostrando a reação da mãe ao saber de sua gravidez, Graciele Lacerda se pronunciou em seus stories para explicar o motivo de dona Maria das Graças Lacerda ter ficado desacreditada ao saber que ela está esperando um bebê com Zezé Di Camargo.

A influenciadora contou que estava fazendo a tentativa sem contar para a mãe porque até então, ao compartilhar as outras vezes, a senhora ficava muito ansiosa e decepcionada com as perdas. Por isso, a eleita do sertanejo fez o processo escondido e só contou quando realmente teve certeza de que estava gestante. Saiba o que ela disse!