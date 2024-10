Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo: Saiba quando a filha deve nascer

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão esperando o nascimento da filha Clara. Saiba qual é a previsão para a chegada da menina

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo vão ter a primeira filha juntos em breve. Ela está grávida de cerca de seis meses de uma menina, que vai se chamar Clara. Saiba qual é a previsão para o nascimento da criança:

Clara deverá nascer em janeiro de 2025. Atualmente, Graciele está com 6 meses de gestação e já iniciou os preparativos para a chegada da filha. Nesta semana, ela foi visitar algumas maternidades para conhecer as acomodações e como é o serviço na hora do parto.

Graciele Lacerda completou 44 anos

Grávida, a influenciadora digital Graciele Lacerda completou 44 anos de idade no dia 3 de outubro de 2024. Para celebrar a data, ela fez um ensaio fotográfico de gestante e falou sobre a alegria de ter uma filha.

“Hoje é o meu aniversário e nos últimos 6 anos, nessa data, eu apenas pedia a Deus que tivesse o privilégio de gerar uma vida. E cá estou eu, comemorando meus 44 anos, grávida da minha filha Clara, como sempre sonhei! Sem sombra de dúvida esse é o maior presente que eu poderia ganhar. É indescritível ver minha barriga crescer, sentir minha filha mexendo nela e principalmente viver esse momento cercada pelo amor”, afirmou.

“Uma passagem bíblica diz que a boca fala do que o coração está cheio! Posso dizer que meu coração está cheio de amor, e seria impossível não compartilhar com vocês o amor que estou sentindo e principalmente incentivar você que tem um sonho a não desistir! Acredite que Deus não coloca um sonho em nosso coração em vão”, disse.

“Se eu estou vivendo o meu milagre, você também viverá o seu!!!! Agradeço aqui também todo o carinho e amor que estou recebendo de vocês! Obrigada Deus, por tudo e por tanto! Gratidão a tudo que passou e amor por tudo que ainda está por vir! Que essa nova fase seja abençoada por Deus para nós. 4.4 Seja Bem vindo!!!!!”, ela celebrou.