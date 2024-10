Graciele Lacerda celebra aniversário visitando maternidades com Zezé: ‘Escolher’

À espera de sua primeira filha, Graciele Lacerda decide não fazer festa e celebra aniversário visitando maternidades ao lado de Zezé Di Camargo

Na última quinta-feira, 3, Graciele Lacerda celebrou seu aniversário de uma forma muito especial ao lado do marido, Zezé Di Camargo. À espera de sua primeira filha, Clara Camargo, a influenciadora digital decidiu dispensar as festas e aproveitou a data especial para visitar algumas maternidades e escolher onde a primogênita vai nascer.

Nos stories do Instagram, Graciele e Zezé compartilharam alguns vídeos conhecendo as maternidades. Na sequência, a influenciadora digital falou sobre a visita especial: "Eu acabei de postar um videozinho da nossa visita nas maternidades e eu queria passar aqui para agradecer”, ela iniciou e contou que recebeu convites de diversos hospitais.

“Fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz também com todo o carinho, pela recepção. Eles trataram a gente tão bem”, Graci destacou que ainda não decidiu em qual maternidade a pequena vai nascer: “Vai ser difícil escolher. Tenho que sentar e conversar com o Zezé para ver uma coisa ou outra, né? O que tenha mais a ver com a gente também”, opinou.

"Foi uma tarde muito gostosa, foi muito gostoso passar o aniversário lá, conhecendo esse mundinho que eu vou viver muito a partir do ano que vem. Foi um aniversário muito especial, vendo o local onde a Clara vai nascer. E agora é escolher. A pior parte é essa. Mas tudo muito impecável, agora o próximo passo é a gente decidir", Graciele concluiu.

Vale lembrar que ainda na última quinta-feira, 3, a esposa de Zezé di Camargo abriu um álbum de fotos de seu primeiro ensaio de gestante na data especial. Claro que a barriguinha de seis meses está em evidência em todos os registros! Na legenda, a esposa do cantor sertanejo afirmou que a gravidez é seu maior presente de aniversário.

“Hoje é o meu aniversário e nos últimos 6 anos, nessa data, eu apenas pedia a Deus que tivesse o privilégio de gerar uma vida. E cá estou eu, comemorando meus 44 anos, grávida da minha filha Clara, como sempre sonhei! Sem sombra de dúvida esse é o maior presente que eu poderia ganhar”, Graciele se declarou para filha com Zezé.

Zezé Di Camargo comemora aniversário de Graciele:

Zezé Di Camargo também usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua esposa. Nesta quinta-feira, 3, Graciele Lacerda completou 44 anos de vida e o artista se declarou para a amada, que está à espera da primeira filha deles, que se chamará Clara. Para comemorar a data especial, o irmão de Luciano Camargo homenageou a esposa.