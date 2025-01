Graciele Lacerda divide momento encantador com a filha, Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores ao compartilhar um novo clique de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerdaencantou os seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 30, ao compartilhar um clique inédito com a filha, Clara, de um mês, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Na foto postada no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece no quarto da herdeira, sentada em uma poltrona, e com ela nos braços. O cachorrinho de estimação da família também aparece na imagem. "Momentos", se derreteu a mamãe coruja.

Os fãs de Graciele encheram o post de mensagens fofas. "A palavra amor descrita em uma só imagem", afirmou uma seguidora. "Que delicia de momento", disse outra. "Que linda essa foto, Gra", escreveu uma fã. "Momento mágico", falou mais uma.

Vale lembrar que Clara completou seu primeiro mês de vida no último dia 25. Para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festa temática, que contou com a presença de Camilla e Wanessa Camargo, além de seus maridos e filhos.

Ao mostrar os detalhes da celebração, Graciele confessou que não pensava em fazer festa. "Eu não planejava fazer mesversários, até comentei isso nos stories quando estava grávida. Na verdade, pensava em fazer apenas o primeiro! Fiquei na dúvida, mas me animei com a ideia do tema das princesas. Depois, a incerteza voltou, e pensei: ‘Vou fazer o primeiro e ver como será!'. Mas quer saber? Mudei de ideia e agora tenho certeza: vou comemorar todos! Olhando essas fotos, percebi que momentos felizes, cercados de amor e carinho, merecem ser celebrados e registrados", contou.

Confira:

Graciele Lacerda exibe corpo após parto

Após um mês sem ir à academia, nesta segunda-feira, 27, a influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44 anos, decidiu compartilhar uma reflexão sobre o seu corpo após dar à luz Clara. A esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo ressaltou que não está preocupada em recuperar o corpo que tinha antes da gravidez, mas sim, ela prioriza a sua saúde e o bem-estar da primogênita. Confira a publicação!

