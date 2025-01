Graciele Lacerda mostra detalhes da festinha de 1 mês da filha, Clara

Graciele Lacerda abriu o álbum de fotos da família na primeira festinha de mesvérsario de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou o público na noite de domingo, 26, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros especiais da celebração de um mês de vida da filha, Clara Camargo. A pequena, fruto de seu casamento com Zezé Di Camargo, nasceu no dia 25 de dezembro de 2024.

Em seu Instagram oficial, Graciele abriu um álbum de fotos da comemoração da bebê realizada em família. Nas imagens, a caçula dos Camargos aparece sendo paparicada pelas irmãs mais velhas, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, além dos sobrinhos e da avó materna.

O primeiro mesversário de Clara contou com o tema da animação infantil Moana. Com direito a bolinho e muitos docinhos personalizados, os familiares esbanjam alegria ao comemorarem a data especial.

"Eu não planejava fazer mesversários, até comentei isso nos stories quando estava grávida. Na verdade, pensava em fazer apenas o primeiro! Fiquei na dúvida, mas me animei com a ideia do tema das princesas. Depois, a incerteza voltou, e pensei: ‘Vou fazer o primeiro e ver como será!'", iniciou Graciele Lacerda na legenda.

"Mas quer saber? Mudei de ideia e agora tenho certeza: vou comemorar todos! Olhando essas fotos, percebi que momentos felizes, cercados de amor e carinho, merecem ser celebrados e registrados", completou a mamãe coruja.

Confira as fotos do mesversário de Clara Camargo:

O nascimento da filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde a chegada de Clara Camargo, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. Nos últimos dias, a esposa do cantor sertanejo compartilhou em suas redes sociais um vídeo inédito e emocionante gravado no dia do nascimento da pequena.

No registro, a mamãe de primeira viagem aparece chegando à maternidade logo após a ceia de Natal. A bebê, que estava prevista para o início de janeiro deste ano, nasceu no dia 25 de dezembro de 2024; confira detalhes!

