A influenciadora Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, está de volta à rotina de exercícios um mês após o nascimento da filha, Clara

Após um mês sem ir à academia, nesta segunda-feira, 27, a influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44 anos, decidiu compartilhar uma reflexão sobre o seu corpo após dar à luz Clara, que nasceu no dia 24 de dezembro. Na ocasião, a esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo ressaltou que não está preocupada em recuperar o corpo que tinha antes da gravidez, mas sim, ela prioriza a sua saúde e o bem-estar da primogênita.

"O registro não é sobre o corpo, mas sim para marcar meu retorno às atividades físicas e, principalmente, para te incentivar. Meu corpo ainda está longe de como era antes afinal, são apenas 30 dias após a cesárea. Mas, neste momento, a forma física não é minha prioridade. O que realmente importa é a saúde da minha filha, perceber que ela não tem cólicas, que está se desenvolvendo bem, e saber que estou cuidando dela da melhor forma possível", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

Maternidade

Desde o nascimento de Clara, Graciele esteve em casa, sem praticar exercícios pesados. Embora tenha parado com a rotina agitada nos primeiros dias de Clara, a famosa passou a gestação se movimentando com práticas mais leves.

Lacerda também afirmou que o autocuidado é necessário para garantir a saúde da filha, o que a motivou a se exercitar após a pausa.

"Esse cuidado começa por mim! Minha alimentação faz toda a diferença nesse processo, garantindo que ela receba os melhores nutrientes e que eu tenha mais disposição para essa fase tão intensa. Com uma alimentação equilibrada e exercícios na medida do possível, tudo vai se ajustando naturalmente. O autocuidado também é um ato de amor!", encerrou na publicação, ilustrada por uma imagem em que Lacerda veste um look esportivo preto com detalhes em rosa claro.

Na seção de comentários, os seguidores a elogiaram e, sobretudo, a incentivaram: "Linda! Parabéns por tudo! Parabéns por se cuidar e assim, cuidar da sua pequena", elogiou uma. "Você é muito necessária. Precisamos de mais reflexões assim", escreveu outra. "Você é uma mãezona", disse mais uma.

