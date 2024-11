Gisele Bündchen faz primeira aparição nas redes sociais após revelar gravidez

Primeira aparição de Gisele Bündchen após anunciar gravidez agita as redes sociais; modelo celebra tradição americana em novo post

Na última sexta-feira, 1º, Gisele Bündchen fez sua primeira aparição nas redes sociais após anunciar a gravidez com o namorado, Joaquim Valente. Apesar de não mencionar diretamente a chegada de seu terceiro filho, a modelo mostrou que estava aproveitando com sua família enquanto celebrava uma tradição americana, o Halloween.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Gisele compartilhou uma foto da porta de uma casa decorada para o Halloween, sem revelar se era sua residência. Na imagem, a modelo mostrou enfeites com desenhos de gatinhos pretos e teias de aranha, além de um pote de doces para as crianças brincarem de 'Gostosuras ou Travessuras’.

‘Feliz Halloween’, Gisele escreveu, sem mencionar se passou a data acompanhada dos dois herdeiros mais velhos. Vale mencionar que a modelo é mãe de Benjamin Rein, de 15 anos, e Vivian Lake, de 11 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem se separou após 13 anos de casamento em 2022.

Gisele Bündchen faz primeiro post - Reprodução/Instagram

Agora, Gisele está à espera do primeiro filho com seu namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente: "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima a supermodelo à revista People. Em contato com a Quem, a assessoria de Gisele confirmou a informação.

Gisele Bündchen decide dar uma pausa no trabalho:

Gisele Bündchen deverá dar uma pausa no trabalho durante a gravidez. De acordo com o site TMZ, ela quer focar em estar bem para receber o novo bebê e se manter com a rotina calma. Assim, ela deverá se afastar dos compromissos profissionais até o nascimento da criança. Inclusive, a estrela fez alguns trabalhos em outubro, mas já fechou sua agenda.

